Momente de coșmar pentru Valentin Sanfira, în cadrul unui eveniment. A tras o sperietură soră cu moartea: "A făcut infarct, pur și simplu, a venit ambulanța"

Valentin Sanfira este unul dintre cei mai îndrăgiți și cunoscuți interpreți de muzică populară din industria muzicală românească. Prin urmare, artistul este invitat la foarte multe evenimente pentru a bucura oamenii cu muzica sa. Din păcate, însă, uneori se confruntă și cu situații mai puțin plăcute.

Valentin Sanfira, moment tragic la o nuntă

Recent, cântărețul a povestit că a trecut prin clipe de coșmar la o nuntă. Iată ce i s-a întâmplat în timpul programului artistic!

Artistul a mărturisit că a avut foarte multe evenimente la care a fost nevoit să treacă prin diferite momente grele, însă unul le întrece pe toate. Vedeta își amintește chiar și acum de o nuntă din Vâlcea la care a fost chemat să cânte și în cadrul căreia lucrurile au luat o întorsătură total neașteptată. Cântărețul își începuse programul artistic când într-o fracțiune de secundă, în timpul unei hore, unul dintre invitați s-a prăbușit la pământ după ce a suferit un infarct. Din păcate, acesta nu a mai putut fi salvat.

„În momentul în care ești artist și îți iubești cu adevărat meseria nu mai contează prin ce treci tu în momentul ăla. S-a întâmplat să urcăm pe scenă cu febră, s-a întâmplat să urc pe scenă, iar înainte să am perfuzia în mână. Oamenii nu trebuie să știe lucrul ăsta. Tu trebuie să-i faci fericiți. La una dintre nunți, la care am fost cu ani în urmă, chiar în Vâlcea, la mine, în Oltenia, o nuntă foarte mare, de vreo 500-600 de persoane, unul dintre invitați a căzut. La noi se joacă hore, sârbe, se distrează. La nunta asta, aveam două programe de cântat. În timp ce jucau, unul dintre invitați a căzut, a făcut infarct, pur și simplu. A murit. A trebuit să se oprească momentul, a venit ambulanța. Nunta se stricase, efectiv.”, a declarat cântărețul, conform Fanatik.

Ce a făcut artistul pentru a salva nunta

Pentru a salva evenimentul care era abia la început, interpretul de muzică populară a anunțat că invitatul și-a revenit. Astfel, nunta a continuat până dimineața, iar Valentin Sanfira i-a putut distra pe oameni cu talentul său. Mai târziu, mirii i-au trimis artistului mesaje de mulțumire, deoarece vedeta le-a salvat cea mai frumoasă zi din viața lor.

„Nu știau ce să facă și atunci eu am luat microfonul, pentru că omul oricum nu mai putea fi salvat și, recunosc, că am mințit, dar am salvat o nuntă. Le-am spus, dragii mei, pe ambulanță omul și-a revenit, e bine. Haideți să ne distrăm în continuare și să continuăm petrecerea. Asta pentru că mireasa plângea, nașa plângea, soacra plângea. Oamenii, ușor, ușor și-au revenit și am făcut nunta. Eh, până târziu încoace oamenii mi-au mulțumit și mi-au scris mesaje că le-am salvat un eveniment foarte mare. Acest deces a fost și la început de eveniment. Deci, noi ca artiști avem menirea să-i mulțumim pe oameni, să-i facem fericiți”, a mai adăugat artistul.

