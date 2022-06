Momente de panică pentru Amna! Artista și-a pierdut fiul în pădure: „Am făcut un atac de panică. Nu-l mai găseam”

In articol:

Amna a trecut prin clipe de coșmar! Vedeta a mers cu fiul său la joacă, în parc, însă nici prin gând nu-i trecea ce avea să se întâmple. Mai precis, locul de joacă se află lângă o pădure, iar băiețelul artistei a dorit să demonstreze că este cel mai curajos dintre prietenii de joacă, așa că a plecat să caute o comoară, în pădure.

În momentul în care Amna a văzut că s-a îndepărtat, iar fiul său este de negăsit, vedeta a făcut un atac de panică și a început să plângă, fiind extrem de îngrijorată. Micuțul a fost căutat de foarte multe persoane, iar într-un final, artista a reușit să-l găsească.

Citeste si: "M-am ridicat din pat datorită ție" Amna, copleșită de mesajele din partea fanilor! A lansat o nouă piesă pentru ei!| EXCLUSIV

Băiețelul nu a scăpat nepedepsit de către mama sa, iar Amna i-a explicat micuțului toate riscurile la care era supus și, ulterior, fiul ei a înțeles, așa că următoarea dată nu a mai procedat la fel.

Citeste si: Gabriela Firea, criticată dur pentru ținuta purtată la cununia Ralucăi Pastramă! „Rochia zici că este cumpărată de la piaţă!"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Al meu a fugit în pădure, de curând asta, și efectiv am făcut un atac de panică pentru că nu îl mai găseam. Îl căutam eu și încă șapte mămici și nouă copii. El s-a dus să descopere o comoară. A vrut să fie cel mai curajos dintre copii și în momentul în care m-am întors 10 secunde, a luat-o la fugă în pădure. M-am stăpânit foarte tare să nu fac foarte urât, dar am plâns în hohote. L-am pedepsit, l-am trimis în mașină și i-am zis că plecăm acasă. Iar acasă i-am explicat riscurile care sunt atunci când te pierzi de părinți. Până atunci nu îi spusesem toate astea. Am încercat să nu-l sperii cu tot felul de povești că este furat. Sau cum ne explicau bunicii noștri că dacă nu suntem cuminți, ne bagă în sac. I-am explicat că în pădure îl poate fura cineva, îl poate mânca un animal, poate să rămână rătăcit acolo, să putrezească de foame și de frig. Când am revenit în parc, lângă pădure, în același loc, i-am zis că acum știe riscurile, poate să se ducă în pădure să-și caute comoara. Nu s-a mai dus nicăieri.”, a declarat Amna, potrivit ego.ro.

Amna, pregătită să îmbrace rochia albă de mireasă

Amna a trecut printr-un divorț și chiar dacă la momentul respectiv a fost afectată, spunând că nu își dorește să se mai recăsătorească, în prezent, perspectiva fostei concurente de la ”Bravo, ai stil!” s-a schimbat.

Citeste si: Drama trăită de Amna. A fost diagnosticată greșit cu o boală incurabilă, pentru care s-a tratat timp de un an: "Eu nu aveam nimic, nu exista!"

Concret, vedeta a declarat recent că, dacă ar găsi omul potrivit, ar fi dispusă să facă pasul cel mare, respectiv să ajungă în fața altarului.

"Să mă recăsătoresc? Dacă mă întrebai acum un an spuneam „Doamne ferește”, dar acum aș spune „De ce, nu, dacă este omul potrivit?”. Chiar aș îmbrăca și rochia de mireasă. Ce are rochia de mireasă? Acum aș face mare, mare petrecere. De trei zile și trei nopți. Aș face o petrecere mare de tot.", a adăugat fosta concurentă de la "Bravo, ai stil! Celebrities", pentru aceeași sursă.

Amna [Sursa foto: Instagram]