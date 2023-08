Momente de panică pentru Flick și Denisa Filcea, în timp ce se aflau în vacanță! Cei doi au fost evacuați de urgență din hotelul la care erau cazați: „Am auzit alarma”

In articol:

Flick și soția lui, Denisa, au profitat și ei de sezonul vacanțelor, așa că au luat-o pe fetița lor și au zburat către New York. Chiar dacă păreau să fie câteva zile de vis pentru cei trei, aceștia au avut parte de un incident tare neplăcut.

Flick și Denisa, evacuați din hotelul în care eram cazați

Alarma de incendiu a pornit în hotelul la care erau cazați, așa că au fost evacuați de urgență. Iată ce s-a întâmplat!

Flick și Denisa și-au luat fetița și au zburat pe alt continent, pentru a petrece câteva zile relaxante împreună. Chiar dacă părea că nimic nu le va strica vacanța, familia a avut parte de un incident de-a dreptul îngrijorător. Se pare că alarma de incendiu ar fi pornit, iar ei au trebuit să evacueze imediat camera de hotel. Denisa a povestit că primul instinct atunci când a auzit alarma a fost să o ia pe fetița lor și să plece din cameră, împreună cu Flick. Vedeta a rămas plăcut surprinsă de reacția ei, pentru că deși avea foarte multe lucruri scumpe în cameră, ea a plecat doar alături de familia ei.

Citește și: ”Nu-și folosesc creierul înainte de a scrie ceva” Denisa Filcea, scoasă din sărite după ce a văzut mesajul unei internaute. Soția lui Flick nu s-a mai putut abține și a răbufnit

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Citeste si: Un taximetrist s-a speriat când s-a uitat în sacoșa uitată de un client, în Botoșani. A anunțat imediat dispeceratul- stirileprotv.ro

„O altă chestie care m-a surprins la mine! Deși aveam foarte multe lucruri scumpe în cameră și întotdeauna m-am gândit de ce să las lucrurile acolo când poate am două minute să salvez ceva. Ideea e că nici nu m-am gândit, am auzit alarma, mi-am luat ceva pe mine, am luat-o pe Eva și am ieșit din cameră cu Flick. Nu am luat absolut nimic, nici măcar telefonul. Nu a fost o chestie intenționată, acela a fost primul instinct ”, a povestit Denisa Filcea la Antena Stars.

Alarma de incendiu a fost una falsă

Denisa a dezvăluit că alarma s-a declanșat din cauza cuiva care a aprins o țigară în cameră, deci nu a fost un lucru foarte grav. Însă, alarma a fost totuși una reală, iar aceasta a rămas surprinsă de reacția oamenilor de a se îngrămădi la lifturi, chiar dacă în cazul unui incendiu este mereu recomandat să o iei pe scări.

Flick și soția lui s-au bucurat că totul s-a terminat cu bine, însă au luat o sperietură de zile mari.

Citeste si: „Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat... sarcina s-a oprit din evoluție.” Georgiana Lobonț trece prin momente de nedescris, după ce a pierdut sarcina- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Tornadă la Brăila: Imagini ireale cu fenomenul meteo neobișnuit. A fost emis mesaj RO-Alert!- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce a făcut Georgiana Lobonț imediat după ce a pierdut sarcina- radioimpuls.ro

Citește și: Denisa Filcea, dezvăluiri din intimitatea relației cu Flick. Cum se comportă Domnul Rimă acum cu soția lui, după ce a apărut primul lor copil

„A fost o alarmă declanșată de la etajul 4 de cineva care a aprins o țigară în cameră sau a aprins ceva în cameră. A fost o alarmă declanșată pe bune, dar nu a fost un lucru foarte grav” , a mai adăugat Denisa Filcea.