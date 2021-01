Momente ridicole la ginecolog pentru o mare vedetă de muzică populară: „Mi-a fost rușine să întreb”

In articol:

Laura Lavric este una dintre cele mai iubite artiste din industria de muzică populară. Cu o carieră longevivă în spate, cântăreața s-a menținut pe piața muzicală datorită glasului ei de privighetoare. Însă vocea nu este singurul atu pe care vedeta îl are.

Laura Lavric, scene de comedie la ginecolog

Cei care îi urmăresc ieșirile la televizor știu că Laura Lavric este o persoană cu un simț dezvoltat al umorului și nu se sfiește să facă o glumă atunci când contextul discuției îi permite. Recent, frumoasa artisă a povestit și că ea însăși a fost pusă într-o situație de-a dreptul amuzantă și stânjenitoare.

Deși pare că este scenariul unui veritabil film de comedie, totul este o întâmplare cât se poate de reală. Laura Lavric este o femeie care înțelege importanța vizitelor periodice în cabinetul medicului ginecolog și știe că nu trebuie să neglijeze aceste controale.

Cum a decurs o vizită la ginecolog pentru Laura Lavric

Mai concret, Laura Lavric a fost întrebată de medic dacă vrea să fac un test Papanicolau, iar vedeta a rămas de-a dresptul debusolată.

Laura Lavric, dialog hilar cu medicul ginecolog

„M-am dus la un control şi mi-a spus medicul: Doamna Laura, trebuie să facem un Papanicolau! Am zis în sinea mea: «Ce o fi ăsta, Papanicolau?!» Mi-a fost ruşine să întreb. Papa de la Roma… «Veniţi după rezultat peste două săptămâni!» M-am gândit: «Doamne, fereşte! Dar ce am, de mă cheamă după două săptămâni?» Când am ajuns acolo, doctoriţa era bucuroasă, iar eu: «Acum, dacă tot eşti bucuroasă, să nu mă consideri chiar proastă, dar am şi eu o întrebare: Ce e Papa Pius, ăsta? Papanicolau, ăsta?» Doctoriţa mi-a spus: «Doamnă, asta este pentru depistarea cancerului la femei…» Dacă nu ştiu ceva, mie nu mi-e ruşine să întreb…”,a declarat Laura Lavric, pentru Antena Stars.