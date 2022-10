Momentele cumplite pentru Ioana, soția lui Florinel Coman: „Nu prea mai înțelegeam ce se întâmplă cu mine”

In articol:

Ioana, soția lui Florinel Coman, a trecut prin mari emoții. Vezi ce a făcut-o pe partenera fotbalistului să simtă panică!

Ioana și Florinel Coman au devenit pentru prima dată părinți

Ioana și Florinel Coman sunt în culmea fericirii, întrucât au devenit pentru prima dată părinți. Cuplul radiază de fericire alături de micuța lor, care a venit pe lume pe 7 iulie 2022. Astfel, la acea dată, soția celui supranumit „Mbappe de România” a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, fiind rodul iubirii celor doi.

Fotbalistul și Ioana Timofeciuc au o relație din anul 2017, de pe vremea când el activa la Farul Constanța. De-a lungul timpului, norocul a fost de partea lui, astfel că ascensiunea nu a fost doar pe plan sportiv, ci și sentimental, formând acum, alături de Ioana, unul dintre cuplurile solide ale lumii sportului românesc. Florinel Coman și-a cerut iubita în căsătorie în luna mai 2022, în timp ce aceasta era însărcinată cu primul copil al cuplului.

Ioana, soția lui Florinel Coman a rememorat momentul nașterii fetiței lor

Ioana, soția lui Florinel Coman a rememorat momentul nașterii fetiței lor, Kasia, la mai bine de trei luni de la ziua cu pricina. Aceasta a descris momentul nașterii ca fiind minunat și copleșitor. Astfel că, aceasta nu mai înțelegea ce se întâmplă cu ea, însă s-a bucurat să îl aibă aproape pe soțul său. Iată cuvintele emoționante scrise de soția sportivului:

„Am încercat să te nasc în apă, să ai o sosire cât mai lină, dar nu am reușit în totalitate. Apa era foarte caldă pentru mine și m-a moleșit; nu-mi găseam o poziție suficient de bună, simțeam că alunec, că-mi alunecă și mâinile, eram atât de epuizată încât adormeam între contracții.

În toată epuizarea mea, când am realizat că nu reușesc să nasc, mi-am amintit că cea mai ușoară naștere este în poziție gravitațională așa că… am hotărât să ies din bazin, m-am așezat pe scaunul de naștere, l-am strâns tare de mână pe tati și în nici 2 minute ai sosit tu. …”

Corpul îmi tremura, îmi era și cald și frig, eram aproape leșinată, îmi venea să plâng isteric, nu prea mai înțelegeam ce se întâmplă cu mine, tu erai atât de micuță și firavă.

’Doamne, ce minune!’, a spus tati plin de emoții, apoi a ieșit din salon cu lacrimi în ochi pentru a da vestea și familiei. Te pupam încontinuu și te felicitam pentru efortul pe care l-ai făcut, erai cu noi, erai în siguranță.

[Deoarece ai avut o trecere mai lunga, ai stat în bazinul de naștere mai mult decât trebuia, a fost necesar să te aspire și să-ți pună masca de oxigen. Toată întâmplarea a fost mult mai blândă pentru tine deoarece erai pe pieptul meu cu cordonul ombilical încă netăiat (am ales să-l las până la ultima pulsație că tu să beneficiezi de toate celulele stem).]

Am ajuns în salon iar momentul în care te-am pus la sân am simțit o conexiune și o iubire dincolo de percepția umana. Acela a fost momentul în care am conștientizat și am simțit că am devenit Mamă.”, a spus Ioana Timofeciuc pe Instagram.

