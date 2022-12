Momentul dezvăluirilor! Ce primeau bogații României de la Moș Nicolae când erau copii: "Sărăcia era atât de mare că mama ne dădea doar un praz" | EXCLUSIV

In articol:

Din ghetuțele vedetelor nu au lipsit nici nuielușele, dar nici dulciurile și portocalele, fiind cele mai dese variante de cadou pe care le primesc copiii de la Moș Nicolae.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit cu unii dintre cei mai cunoscuți români despre darurile de Sf. Nicolae și am avut parte chiar și de o adevărată călătorie în timp.

În fiecare an, de Sf. Nicolae, copiii primesc cadourile de la Moșul în ajun. Deși acum sunt unele dintre cele mai cunoscute nume din România și chiar din afara granițelor, iar succesul s-a ținut lanț de ei, cândva și unii dintre cei mai bogați români au fost copii.

Portocalele, principalul dar pe care îl primea Alex Bodi

În copilărie, Alex Bodi recunoaște că a primit și nuielușa de la părinți, însă chiar daca o primea, venea alături de alte daruri. Afaceristul recunoaște că nu era cel mai cuminte copil. Când vine vorba de cadouri, din ghetuțele lui Alex Bodi nu lipseau dulciurile și mai ales portocalele.

"Chiar dacă eram cuminte sau nu, tot timpul primeam o nuielușă că așa era tradiția. Pe lângă asta, de Moș Nicolae mai primeam o mică atenție, niște dulciuri și nelipsitele portocale, ele ne-au marcat nouă copilăria", a dezvăluit Alex Bodi, pentru WOWbiz.ro.

Ilie Năstase, totul despre cel mai important cadou

Numele lui Ilie Năstase este cunoscut în România și mai ales peste granițe. Performanțe în tenis au fost recunoscute la București și peste tot în lume, iar când vine vorba de cele mai importante cadouri, tenismenul are mereu un loc special în suflet pentru distincția primită de la Nicolae Ceaușescu.

Sportivul recunoaște că nu își mai amintește exact ce primea când era mic și spune că a trecut multă vreme de atunci, însă admite că a avut și nuielușă în ghetuțe, dar și cadouri. Totuși, cel mai important cadou rămâne Ordinul Muncii, primit de la Nicolae Ceaușescu în 1971.

"Cine își mai amintește, au trecut 100 de ani", glumește Ilie Năstase, însă sportivul a continuat" am primit și nuielușă, am primit și cadouri nu îmi mai amintesc. Am primit de la Ceaușescu cea mai mare distincție și acela a fost cel mai frumos cadou", ne-a mărturisit el.

Mitică Dragomir, dezvăluiri emoționante de Moș Nicolae

Dumitru Dragomir este unul dintre cele mai mari nume ale fotbalului românesc. Nea Mitică, cum i se mai spune, s-a remarcat atât în teren, cât și în afara lui, ca președinte al LPF.

Fostul fotbalist s-a născut în 1946, iar copilăria lui în România anilor ’50 a fost una frumoasă, însă așa cum permiteau vremurile. De Sfântul Nicolae, Nea Mitică ne-a dezvăluit că primeau ce se găsea mai bun prin casă, de la praz și mere, până la gogoșile pe care le făcea câteodată mama sa.

"Primeam praz, un măr, jumări, depinde ce aveam. Dumnezeu știe, sărăcia aia de atunci e greu de descris.

Nu am primit nuielușa că la noi nu se obișnuia așa. Îți dădeau fie struguri pe care toamna îi băgau într-un cartof crud și rămâneau proaspeți, ori puneau câte un praz. Mama mai făcea două trei gogoși și ne punea la fiecare. Era sărăcie extrem de mare atunci", ne-a dezvăluit Mitică Dragomir, în exclusivitate.

