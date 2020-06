In articol:

Emily Burghelea și-a anunțat demisia din postul de asistentă tv după ce a spus în finalul emisiunii că Vulpița este agresată de Viorel. Asistenta tv i-a demascat pe producătorii emisiunii, dând de înțeles că tot staff-ul emisiunii știe ce se întâmplă între cei doi soți, dar nu spun acest lucru la tv.

„Sper ca mâine să vă vedem într-o stare mai bună”, le-a spus Mirela Vaida soților Stegaru înainte ca Emily să arunce bomba.

Momentul în care Emily Burghelea spune în direct că Vulpița este agresată: „Noi ne facem că plouă. Eu chiar nu pot să trec peste asta!”

Emily și-a găsit curajul spre finalul emisiunii de a spune ce avea pe suflet încă de la începutul ediției.

„Mirela, tu șii că Viorel o agresează pe Veronica și noi trebuie să ne facem că plouă? Eu nu pot să trec peste chestia asta. Chiar nu pot să trec. A plâns la mine înainte de emisiune. Eu nu pot, deci chiar nu pot. Mie îmi este foate milă de ea. Vreau să iau la mine acasă, să stea la mine”, a sous Emily Burghelea cu lacrimi în ochi.

În momentul în care prezentatoarea a auzit aceste afirmații nu a negat cele spuse de Emily, însă a încercat să o oprescă din a dezvălui mai multe secrete.

„Ai luat-o la tine și știm foarte bine”, a ironizat-o Mireala Boureanu Vaida.

Această ultimă secvență nu a fost postată pe Youtube, așa cum se întâmplă cu toate celelalte momente din emisiune.

Emily Burghelea și-a dat demisia din televiziune. Mesajul postat pe rețelele de socializare

Emily Burghelea a anunțat pe contul ei de Instagram că a demisionat și a expus punctual motivele pentru care nu a mai vrut să lucreze în televiziune.

„Ultima poza facuta in acest studio! DEMISIONEZ! Nu am cum sa accept ce se intampla! Nu mi se pare normal! E sub demnitatea umana ca o femeie sa ne spuna ca este agresata si noi sa fim obligati sa ne facem ca ploua doar de dragul artei. Eu nu pot sa fac asta. Am zis in direct asta si imi asum! Chiar daca voi fi data in judecata. Imi pare rau dar nu pot sa tac. A fost o experienta frumoasa pana la un punct cand lucrurile au inceput sa degenereze. Atat am avut de zis... La revedere!”, a scris Emily Burghelea pe contul ei de Instagram.