Momentul șocant în care doi tineri cad în gol de la balconul unui apartament, după ce s-a rupt balustrada

Era o zi obișnuită, când cei doi tineri de 35 de ani au decis să iasă pe balconul apartamentului în care stăteau. Nu s-au gândit o secundă la ceea ce avea să urmeze. Imaginile au fost filmate de un trecător!

Au căzut de la balconul apartamentului

O fată și un băiat se aflau pe balconul apartementului în care stăteau, situat la etajul al doilea al unui bloc din Sankt Petersburg. În doar o fracțiune de secundă, balustrada s-a rupt pur și simplu, iar cei doi au căzut în gol de la mai bine de 8 metri înălțime.

Olga Volkova și Yevgeny Karlagin erau prin trecere și filmau clădirile istorice. Într-un moment, au auzit că cineva se ceartă și au ridicat privirea preț de câteva secunde. La puțin timp, a început să filmeze și a surprins chiar în momentul în care cei doi tineri au căzut.

Un martor a reușit să le verifice pulsul, iar în acest timp s-a sunat și la numărul de urgență.

„Mă plimbam cu colegul meu și filmam clădirile istorice. Am observat cearta și am început să filmez când s-a întâmplat asta. Cineva cu experiență medicală se afla în apropiere și le-a verificat pulsul. Noi am chemat ambulanța”, a povestit un martor la incident pentru Komsomolskaya Pravda.

Aceștia au ajuns la spital cu răni grave, dar în afara oricărui pericol. Poliția cercetează la momentul actual dacă balustrada era deteriorată sau dacă a fost vorba de un incident.