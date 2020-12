Momentul stânjenitor prin care a trecut o șoferiță de curse! Înainte să semneze contractul de angajare, i s-a cerut să se dezbrace

Emma Kimilainen a trecut dezvăluit că i s-a cerut un cerut un lucru incredibil când s-a angajat.

Sportiva din Finlanda a trecut printr-un moment stânjenitor, atunci când a mers să se angajeze. Emma Kimilainen a făcut primele declarații despre incident.

Emma Kimilainen, detalii despre momentul stânjenitor de la interviu

Unul dintre cei mai cunoscuți piloți de curse a făcut o dezvăluire șocantă. Sportiva a vorbit despre momentul în care a mers la un interviu pentru un loc de

muncă și i-a fost pusă o condiție total neașteptată. Emma și-a luat inima în dinți și a vorbiy despre mometul respectiv.

În anul 2010, Emma a primit o ofertă de la o echipa din Indy Lights, un circuit extrem de respectat în Statele Unite ale Americii. Totuși, la început aceștia i-au propus să facă câteva fotografii, dar aceasta a fost de acord cu cele cerute. Însă, când a mers să semneze contractul, sportiva s-a trezit că membrii conducerii i-au cerut un lucru neașteptat.

"Conducatorii echipei mi-au spus ca au avut unele neînțelegeri cu partenerul. La început s-a convenit ca pozele sa fie in costum de baie, dar acum le voiau topless. Am întrebat ce se întâmplă până când am realizat că acest sponsor era o revistă erotică masculină. Bineinteles ca am refuzat fara ezitare", a spus acum Emma Kimilainen intr-un podcast pe internet.

Totodată, aceasta declară faptul că în aceste zile oferta ar părea absurdă, dar în urmă cu zece ani, lucrurile se desfășurau altfel.

"Din fericire, astăzi această ofertă pare absurdă și incorectă, dar lumea era destul de diferită în urmă cu 10 ani în ceea ce privește drepturile femeilor și egalitatea intre sexe în general", a explicat finlandeza.