Mona Dansatoarea isi mareste bustul

Cu toate acestea, de ceva vreme, Mona Dansatoarea nu mai este atât de căutată în această direcție, ea intrând într-un con de umbră din cauza apariției altor domnișoare, mai tinere, mai subțirele, dispuse să facă un efort mai mare pentru a anima petrecerile maneliștilor.

Așa că, posesoarea celor mai mari sâni naturali din lumea manelelor a fost din ce în ce mai rar văzută în public, lucru pe care Mona Dansatoarea vrea să îl schimbe. Ba chiar mai mult, vedeta manelelor este decisă să își facă revenirea în această lume în mare stil.

Și când spunem mare, ne referim la MARE! Nu de altceva, dar Mona Dansatoarea a decis să se tuneze. Și, culmea, să se tuneze în zopna bustului, în ciuda faptului că, de-a lungul timpului, chiar decolteul i-a adus celebritatea. Așa că, acum, a decis să suporte câteva operații estetice la o clinică de specialitate din Turcia și a și explicat ce îmbunătățiri își va aduce. ”DA!! Voi avea un bust mai generos și fundul cum am visat cu sprijinul celui mai bun spital de chirurgie estetică! Pentru că am mereu grijă de mine și îmi place să fiu frumoasă am ales implanturile Mentor”, a spus, pe conturile ei de socializare Mona Dansatoarea, precizând că protezele de silicon pe care și le va pune vor avea, ca volum, un litru, urmând, practic, să fie vedeta cu cel mai mare bust din showbiz-ul românesc.

Mona Dansatoarea, cel mai mare bust din showbiz

”Așadar, intru în reparații! Un pic de botox, o mică intervenție și dăm timpul înapoi cu zece ani!!!!”, a mai precizat Mona Dansatoarea care, acum, speră că va reuși să aibă succesul din trecut, iar maneliștii să se înghesuiască, iarăși, să o aibă la evenimentele la care cântă sau în videoclipurile pe care le lansează.

Mona Dansatoarea, probleme cu legea

Mona Dansatoarea a trecut, anii trecuți, printr-o experiență dificilă, cea de la care, probabil, i s-a tras și declinul carierei. Ea a fost acuzată de mărturie mincinoasă într-un proces de omor, după un eveniment care a avut loc într-un club de manele. După ce a reușit să scape fără închisoare, Mona Dansatoarea și-a schimbat total discursul, țînând adevărate predici despre credință în mediul virtual, presărate totuși cu răbufniri la adresa sistemului politic sau cu referire la alte persoane din lumea showbiz-ului.