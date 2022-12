Mona de la Puterea dragostei, primele declarații despre despărțirea de Cristian Jitaru: „Da, vom divorța!”

In articol:

Mona Stoian și Cristian Jitaru au avut încă de la început o relații cu năbădăi. De multe ori s-au despărțit și împăcat, totul ca în urmă cu aproape trei luni să facă pasul cel mare.

Cei doi s-au căsătorit civil și deja puseseră aproape toate detaliile la punct pentru cununia religioasă și petrecerea de după.

Citește și: Mona și-a pus silicoane! Cum arată bustul ei acum?

Mona de la Puterea dragostei, primele declarații despre despărțirea de Cristian Jitaru [Sursa foto: Instagram]

Mona Stoian a confirmat divorțul de Cristian Jitaru

Doar că planurile pentru luna septembrie a anului viitor au fost anulat de pe acum, când în mod subit și-au anunțat despărțirea. Și nu este una care să ducă iar la o împăcare, așa cum au obișnuit pe toată lumea, ci una care anunță divorțul.

Citeste si: “În perioada în care am aflat diagnosticul, scăpam obiecte de mână!”. Dezvăluirile artistei Adda, cu privire la boala de care suferă- kfetele.ro

Citeste si: Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a câștigat „Românii au talent”, este șomeră. Nu mai are nimic din cei 120000 de euro câștigați- bzi.ro

Cristian Jitaru a vorbit primul despre divorțul de fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei”, acum fiind rândul ei să confirme separarea de fotbalist.

Mona spune că declarații acestuia, referitoare la cearta lor, sunt adevărate și că în curând vor divorța și în acte.

Însă, mai multe declarații despre ceea ce se întâmplă acum în viața sa personală nu a dorit să ofere publicului.

”Da, vom divorța! Mai multe nu pot spune momentan”, a declarat Mona Stoian, conform Spynews.

Citește și: Cristian Jitaru și Berna de la "Puterea Dragostei", legături misterioase. Fostul iubit al Monei a făcut declarații surprinzătoare: "Încă n-am trecut la alt nivel"

Despărțire cu scandal între Mona și Jitaru

Cei doi încă soți au ajuns în pragul divorțului în urma mai multor episoade tensionate, a cuvintelor dure pe care și le-au aruncat, dar și a faptului că el a bruscat-o pe blondină.

Chiar Cristian Jitaru mărturisea recent că discuțiile aprinse au pornit de la anturajul pe care-l au, apoi totul s-a dus către un scandal în toată regula, ca mai apoi amândoi să cadă de comun acord că este mai bine să pună punct acum căsniciei.

Motiv pentru care nunta de anul viitor se anulează și fiecare pornește pe un alt drum, singur, fără să-l aibă pe celălalt aproape.

„Ne-am despărțit, am decis să punem punct. M-am certat cu ea rău de tot, am înjurat-o să zic așa, am bruscat-o puțin de ceafă. Mona s-a supărat pe mine. Eu aștept să ne program la notar și să băgăm divorț. Din partea mea nu mai e cale de împăcare, din ce am înțeles de la ea și ea e de acord că vrea să divorțăm pe cale amiabilă”, spunea Cristian Jitaru recent, conform aceleiași surse menționate anterior.