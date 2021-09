Mona de la Puterea dragostei s-a infectat cu coronavirus?! „Aștept să vină cu un test COVID rapid”

In articol:

Mona, fosta concurentă de la Puterea dragostei” a șocat pe toată lumea cu ultima apariție de pe rețelele de socializare. Mereu în contact cu fanii ei, nu trece o zi fără să nu le povestească internauților cum a decurs ziua ei sau diverse detalii ce țin de viața personală.

Ei bine, ultimele InstaStory-uri i-a lăsat fără cuvinte pe cei care o urmăresc pe social media.

Deși mereu apare plină de viață și cu zâmbetul pe bune, de această dată a fost diferit. Mona le-a dezvăluit internauților că nu se simte prea bine, ba chiar crede că ar putea fi infectată cu virusul SARS-CoV-2. Fosta concurentă de la Puterea dragostei spune că are o serie de simptome similare cu cele care apar în cazul bolii COVID-19!

Mona de la Puterea dragostei, dezvăluiri despre starea de sănătate: „A ștept să vină de la farmacie cu un test rapid de COVID”

În urmă cu doar o oră, Mona s-a filmatîn tim ce stătea întinsă în pat, iar pe chipul ei se putea citi că ceva nu este tocmai în regulă cu ea.

Se pare că de o bună bucată de timp, aceasta este răcită și deși a luat mai multe medicamente, se pare că problemele nu dispar.

Ultimele simptome pe care a început să le aibă i-au ridicat mai multe semne de întrebare, iar acum se gândește chiar că ar putea să se fi infectat cu coronavirus.

Aceasta a explicat că are de gând să facă un test COVID rapid pentru a afla care este diagnosticul, de fapt.

„Sunt răcită de aproape trei săptămâni, m-a mai lăsat, mi-a mai trecut, am luat nu știu câte feluri de medicamente. Astăzi mă simt foarte rău, mă doare carnea de pe mine, mă dor genunchii, mă doare capul. Miros și gust am, însă aștept să vină de la farmacie cu un test din acela rapid de COVID să vedem dacă am sau nu”, a dezvăluit Mona pe contul ei personal de Instagram.