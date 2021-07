Mona și Jitaru de la Puterea dragostei s-au despărțit! L-a prins cu cea mai bună prietenă a ei: „Am sperat ca nu e adevarat...”

Mona și Cristian Jitaru s-au despărțit [Sursa foto: Instagram] 16:45, iul 25, 2021 Autor: Clara Ionescu

O nouă despărțire la Puterea dragostei! Mona și Jitaru au participat amândoi la Puterea dragostei sezonul trei, însă nu în același timp. Ei s-au cunoscut în afara competiției și au început să formeze un cuplu. În ultima perioadă, ei erau tot mai des văzuți împreună.

Bruneta lucrează toată vara la un club din Costinești, acolo unde este dansatoare. Jitaru a venit să își susțină iubita, pe care o filma în fiecare seară și alături de care era mereu.

Mai multe fotografii cu Jitaru și una dintre prietenele bune ale Monei au început să circule pe internet. Pagina Viperele Vesele a distribuit mai multe fotografii cu cei doi, care se țineau de mână și au prins apusul de soare împreună, îmbrățișați, pe plajă. Imaginile au ajuns imediat și la Mona, care a fost în stare de șoc timp de ore bune. Ulterior, ea a scris un mesaj cu subînțeles la secțiunea de stories de pe Instagram. „Dragule, oricare femeie îți poate oferi plăcere. Dar cu fericirea cum stai? Fericit are cine să te facă?”, a fost prima reacție a Monei.

Cristina Jitaru și prietena Monei, surprinși de mână pe plajă [Sursa foto: Instagram]

Mona de la Puterea dragostei a făcut un live pe pagina ei de Instagram, în care a lămurit care este situația actuală dintre ea și Jitaru. Fosta concurentă a confirmat că în momentul de față sunt despărțiți, iar el i-a mărturisit că nu există nicio legătură romantică cu prietena ei cea mai bună.

„Varianta lui a fost ca nu are nicio treaba cu ea, ca pur si simplu au mers la plaja si ca eu dormeam si nu am vrut sa ma deranjeze. Iar legat de faptul ca au aparut tinandu-se de mana, a spus ca pur si simplu se tineau de mana. Pai ce ar fi sa ne tinem toti de mana?! Și acelasi lucru l-am spus si eu. Nu am o problema cu faptul ca au fost la plaja impreuna, dar felul in care au stat la plaja, cum au fost surprinsi, te duci cu gandul la mai mult.

De ce trebuie să vă tineti de mână?! Nu mai sunt cu Jitaru! Am aflat din poze, au apărut pe tot internetul. imagineaza-ti că eu am aflat treaba asta de pe rețelele de socializare, ca sa ne intelegem. Eu ii scriam mesaje sa vina la cazare si el nu imi raspunea. Si ce credeti? Era pe plajă cu prietena mea. Ce să mai zic?! Lucrurile au luat o intorsatura destul de nasoala. Pana ieri am sperat ca nu e adevarat. Si acum sper ca nu e adevarat ceea ce s-a vazut in poze si ceea ce ei au arătat. Nu ma intrebati de impacare ca nu am cum sa rapund. In momentul de față chiar nu am cum sa raspund. Eu as vrea sa plec de aici, dar sunt la job. Sper să aflu lucruri în continuare”, a spus Mona, într-un live făcut pe Instagram.

