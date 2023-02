Mona Stoian așteaptă un copil alături de noul iubit, după doar 2 luni? Fosta soție a lui Jitaru le-a dat palpitații fanilor cu ultima fotografie postată în mediul online

In articol:

Mona a fost căsătorită nu mai mult de 3 luni cu Cristian Jitaru, după care a ales să divorțeze cin cauza atitudinii necorespunzătoare a tânărului. Chiar dacă fericirea în cuplul ei a durat foarte puțin timp, nu și-a pierdut speranța nicio secundă, astfel că acum se poate mândri cu o nouă relație în care se declară a fi

extrem de fericită. Mona are numai cuvinte de laudă față de noul său iubit cu 10 ani mai mare, cu care a ales să intre într-o relație la scurtă vreme de la despărțirea de fostul soț. Recent, însă, tânăra mămică a dat palpitații tuturor admiratorilor ei după ce a postat în mediul online o fotografie cu totul neașteptată. Iată despre ce este vorba!

Mona este însărcinată?

Cu doar câteva ore în urmă, Mona a postat în mediul online o fotografie cu burtica ieșită în evidență, pe care ținea mâna. Unii dintre internauți s-au gândit imediat că ar fi vorba despre o sarcină și că ar deveni mămică pentru a doua oară, chiar dacă a menționat în urmă cu câteva zile că, cel puțin pentru moment, ea și iubitul ei nu se gândesc să devină din nou părinți, având în vedere că ambii au copii din relațiile anterioare.

Chiar și așa, ideea conform căreia Mona este însărcinată a surâs multor admiratori de-ai tinerei mămici.

Pentru moment, Mona nu a oferit vreo explicație referitoare la imaginea cu burtica în prim-plan pe care a postat-o în mediul online în urmă cu doar câteva ore, fiind la fel de probabil ca burtica suspectă să fie rezultatul unei mese copioase, și nu neapărat a unei sarcini.

Mona și-a găsit fericirea supremă după căsătoria care a ținut doar 3 luni

Cu toate că nimeni nu se aștepta ca Mona să iubească din nou și să fie fericită în plan sentimental atât de devreme după divorț, inevitabilul s-a produs! Tânăra mămică iubește cu pasiune un bărbat cu 10 ani mai mare decât ea, pentru care deja are sentimente puternice.

„Bucurie mare în sufletul meu, iubesc din nou. Este un bărbat minunat și mă iubește așa cum sunt, nebună, sălbatică, tot. De aproape două luni (n.r. au o relație), m-am mișcat repede. Lucrurile au evoluat foarte repede între noi. Ne-am cunoscut la un job de-al meu. Pentru mine este totul în momentul de față. Încă nu ne-am logodit, dar nu este exclus.

Încă nu l-am prezentat părinților, totul e destul de prematur, dar cu siguranță va veni și momentul acela. Este om de afaceri și lucrează peste tot, stă în Brașov. Are copii și el, am și eu și e ok așa, mergem mai departe. Se va muta el în București, pentru că la mine e copilu cu școala, la mine copilul e mai mic, și atunci așa vom proceda. Este un bărbat foarte înțelegător, este un bărbat foarte matur, foarte temperat și probabil acesta este motivul pentru care ne înțelegem atât de bine.(...) Îl iubesc mult.”, a declarat Mona Stoian