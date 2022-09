Monica Anghel, acuzată că a dat jos kilogramele în plus cu ajutorul unor produse de slăbit! Artista a răbufnit

In articol:

Monica Anghel se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de când a intrat în lumina reflectoarelor, cântăreața a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Artista a reușit să slăbească considerabil în ultima perioadă, având în prezent un fizic de invidiat. Deși a explicat în nenumărate rânduri că a reușit să slăbească cu ajutorul dietelor, începând să aibă un stil de viață sănătos, gurile rele o contrazic și spun că, de fapt, Monica Anghel ar fi apelat la ajutorul unor produse de slăbit, precum picături sau licori.

Citeste si: Monica Anghel este schimbată în totalitate. Vedeta a dezvăluit care este trucul prin care se menține la greutatea ideală: „Trebuie să ne acceptăm așa cum suntem”

În acest sens, Monica Anghel a dorit să lămurească politicos această situație, explicând că există mai multe site-uri care se folosesc de imaginea sa pentru a-și promova produsele de slăbit, însă ea nu a dat jos kilogramele în plus cu ajutorul respectivelor produse.

Citeste si: Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu, cea mai vârstnică mamă din România- kfetele.ro

Citeste si: Laurențiu Reghecampf reacționează, după scandalul cu Anamaria Prodan. Cum explică situația creată..- bzi.ro

„Mă enervează minciunile care se spun despre mine. Mă deranjează foarte tare site-urile alea care câștigă o grămadă de bani folosindu-se de imaginea mea, spunând că eu am slăbit cu nu știu ce picături și licori. Nu este adevărat, totul este fals. Am slăbit pentru că am foarte multă grijă cu ce pun în farfurie, și cât pun în farfurie”, a explicat artista în cadrul unei emisiuni TV.

Principalul motiv pentru care Monica Anghel a dorit să facă o schimbare în viața sa

Monica Anghel a început procesul de slăbire în urmă cu ceva timp, atunci când a simțit nevoia să facă acest lucru, căci se confrunta cu dureri de articulații si nu numai, din cauza greutății pe care o avea.

Citeste si: Monica Anghel cere ajutorul specialiștilor! Fiul ei, victima bullying-ului: "Este exasperat"| EXCLUSIV

De asemenea, artista a mai spus că vrea să mai slăbească, însă nu are un obiectiv, ci dorește să mai dea câteva kilograme jos pentru a se simți și mai bine.

„Vreau să mă simt bine, nu e niciun obiectiv. Important este să nu mă mai doară absolut deloc niciun fel de articulație, pentru că ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să încep să slăbesc încă puțin mai mult decât am slăbit. Începuse să mă doară șoldul și genunchiul și am zis ok, trebuie să mai slăbesc un pic, asta după ce am vorbit cu doctorul Marius Catană, cel care m-a operat pe coloană. M-am dus la el și mi-a spus: «Probabil că nu ar fi rău să mai slăbești încă ceva». În momentul în care nu o să mai am niciun fel de durere în articulație, aceea este greutatea optimă. Degeaba spun eu: vreau să mai slăbesc 3 kg sau 10, nu are legătură cu numărul kilogramelor. În momentul în care simți că, după o perioadă de timp, nu te mai doare nimic, înseamnă că aceea este greutatea optimă”, a declarat Monica Anghel pentru Playtech.