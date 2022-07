Monica Anghel, momentul adevărului despre felul în care arată. A apelat sau nu vedeta la intervențiile estetice: ”Am fost mereu asumată”

In articol:

Monica Anghel este în atenția opiniei publice încă din 1985, timp în care a devenit una dintre cele mai iubite actrițe și cântărețe de la noi.

Cu o astfel de carieră în spate, nu puține au fost dățile în care cei care o urmăresc s-au împărțit în două categorii: unii i-au adresat mereu cuvinte încurajatoare, în timp ce gurile rele au spus vrute și nevrute despre ea.

Monica Anghel își recunoaște micile intervenții pe care le-a făcut

Chiar și așa, Monica Anghel mărturisește acum că niciodată nu a pus la suflet vorbele mai puțin plăcute pe care le-a auzit despre ea, ci a preferat să se concentreze pe ceea ce simte și face.

Astfel că, deși mult timp i s-a spus că este prea grasă, până ce medicul nu a îndemnat-o să slăbească, artista declară că se considera și se simțea o femeie perfectă.

Tocmai de aceea, privind în oglindă, niciodată, spune ea, nu a fost nevoită să se lupte cu ideea de a ascunde vreun complex de natură fizică.

”Nu am avut niciodată astfel de problemă (nr. vreun complex fizic), nici când toată lumea îmi spunea că sunt grasă. Da, știu, am fost grasă până acum patru, cinci ani, până când m-am operat pe coloană și mi-a spus medicul că trebuie să slăbesc. Abia atunci am spus OK și am făcut această schimbare. Am fost mereu asumată, eu, una, nu mă vedeam grasă. M-am simțit bine în pielea mea întotdeauna. După ce am slăbit, au spus mulți fie că mi-am tăiat stomacul, ba că mi-am pus inel gastric, ba că sunt bolnavă sau prea slabă. Dar ce spun oamenii despre mine este problema lor, nu este problema mea”, a spus Monica Anghel, notează Viva.

Ei bine, chiar și în aceste condiții, când spune că nimic nu a deranjat-o și nu o deranjează la felul în care arată, vedeta recunoaște că a ajuns și pe mâna medicilor specialiști în frumusețe.

Conform spuselor sale, cel puțin deocamdată, nu se gândește la vreo intervenție majoră, care să-i dea fiori, însă, pe ici, pe colo, a profitat de mici îmbunătățiri. Astfel, Monica Anghel recunoaște că a apelat la injecțiile cu botox și la cele cu acid hialuronic.

”Mi-am făcut un pic de botox, pentru că stăteam încruntată și mi-am hidratat buzele cu foarte puțin acid hialuronic. Încă nu mi-am dorit o operație estetică pe care să nu am curaj să o fac, dar încă nu e timpul trecut”, a mai adăugat vedeta.