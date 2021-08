Monica Anghel, schimbare radicală de look! Motivul care a stat în spatele deciziei: „Când mă uit în oglindă...”

Monica Anghel [Sursa foto: Instagram] 21:32, aug 5, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Monica Anghel a decis să recurgă la o schimbare radicală de look. În ultima perioadă, vedeta s-a afișat cu o tunsoare extrem de scurtă și o culoare de blond platinat. La începutul carierei sale, Monica Anghel avea părul brunet și lung, după care a tot jonglat cu diferite tunsori și stiluri.

Recent, artista a împlinit vârsta de 50 de ani. Ea a oferit un interviu, în care a povestit despre motivul care a stat în spatele decizie de a se tunde scurt. Monica Anghel este foarte mândră de modul în care arată.

„Important este ca mie, când mă uit în oglindă, să-mi placă ceea ce văd. Şi mie îmi place ceea ce văd. E drept că, din fericire, am putut să mă tund aşa, pentru că am capul perfect rotund, am urechile proporţionate, faţa la fel. Mie mi se pare că arăt extraordinar de bine pentru 50 de ani. Nu mi-am făcut intervenţii la faţă, doar puţin botox între sprâncene pentru că tot timpul stăteam încruntată şi mă întreba copilul dacă sunt supărată pe el. (râde) Şi atâta tot, altceva nu mi-am făcut. Dar probabil că moştenirea genetică fiind foarte bună, ăsta e şi motivul pentru care arăt atât de bine”, a declarat Monica Anghel, pentru Okmagazine.ro

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

Motivul pentru care Monica Anghel s-a tuns scurt

Ce părere are soțul Monicăi Anghel despre schimbarea ei de look

Monica Anghel a mărturisit că ea și soțul ei se înțeleg foarte bine pe acest subiect. Partenerul de viață al vedetei este și el adeptul încercărilor noi de look. În încheiere, artista a menționat că viața este prea scurtă să nu încerci și lucruri noi.

Citeste si: Monica Anghel, despre drama trăită în copilărie! Vedeta a trecut prin clipe foarte grele: „Simțeau nevoia să pună mâna pe mine...”

„Dar şi el şi-a lăsat părul lung şi barbă şi s-a tatuat. Deci e OK. Atâta timp cât nu ne facem rău unul altuia şi ne respectăm reciproc, cred că despre asta este vorba, nu contează că eu m-am tuns mai scurt. Dar cred că tunsoarea ţine şi de personalitate, cum eşti tu ca om. Iar eu, dacă sunt un om foarte activ şi nu sunt genul de duduiţă, am simţit că mi se potriveşte. Viaţa e prea scurtă şi e despre altceva: despre a te simţi bine în pielea ta...”, a adăugat Monica Anghel, pentru sursa citată.