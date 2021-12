Monica Anghel, tu ești?? Apariție spectaculoasă a celebrei artiste, la cumpărături! La ce freză are și cât a slăbit, o confunzi ușor cu o puștoaică! VIDEO EXCLUSIV

In articol:

Monica Anghel este una dintre cele mai iubite și talentate cântărețe din România, iar la felul în care arată în prezent ai zice că timpul stă pe loc pentru ea. Artista a slăbit enorm și și-a schimbat lokk-ul, încât o poți confunda cu o puștoaică.

Monica Anghel, apariție de senzație la cumpărături

De curând, paparazzi wowbiz.ro au surprins-o pe Monica Anghel la cumpărături. Cu un look nou și tineresc, nici nu ai zice că artista are 50 de ani! După ce a slăbit, Monica Anghel și-a schimbat și stilul vestimentar. Cu o geacă cool și la modă și pantaloni lejeri, Monica Anghel a ieșit la cumpărături. Chiar dacă întoarce toate privirile, cea mai mare satisfacție pentru artistă este faptul că schimbarea este pe gustul ei.

„Important este ca mie, când mă uit în oglindă, să-mi placă ceea ce văd. Şi mie îmi place ceea ce văd. E drept că, din fericire, am putut să mă tund aşa, pentru că am capul perfect rotund, am urechile proporţionate, faţa la fel.

Mie mi se pare că arăt extraordinar de bine pentru 50 de ani. Nu mi-am făcut intervenţii la faţă, doar puţin botox între sprâncene pentru că tot timpul stăteam încruntată şi mă întreba copilul dacă sunt supărată pe el.

(râde) Şi atâta tot, altceva nu mi-am făcut. Dar probabil că moştenirea genetică fiind foarte bună, ăsta e şi motivul pentru care arăt atât de bine”, a declarat Monica Anghel, pentru Okmagazine.ro.

Monica Anghel a slăbit 30 de kilograme

Artista a reușit să scape de kilogramele în plus, dar nu a fost deloc ușor. Vedeta are de gând să scrie o carte despre etapele din procesul de slăbire.

„Vreau să scriu o carte împreună cu o prietenă, despre procesul meu de slăbire, în care să explic toate etapele. Sunt multe site-uri care se folosesc de imaginea mea ca să își vândă produsele de slăbit și cu care nu am nici o legătură. Sunt oameni care îmi scriu și mă întreabă de ele.

Am slăbit foarte sănătos, frumos şi asta datorită prietenei mele Ionela Preda, cel mai bun fizioterapeut pe care îl are ţara asta. Al ei, dar şi datorită kinetoterapeutului, al psihologului, pentru că este foarte important să stăm bine cu echilibrul când ne apucăm să ne schimbăm viaţa, cât şi a unui nutriţionist.”, a povestit cântăreața recent.