Monica Bârlădeanu le-a dat replica celor care au numit-o materialistă! Ce patimi și ce viruți are actrița? "Probabil eram măritată cu un băiat cu privat jet"

In articol:

Monica Bârlădeanu este recunoscută pentru personajele pe care le-a jucat de-a lungul timpului în mai multe seriale și filme de succes și este cazul și acum, în serialul „Vlad”. De asemenea, este apreciată și pentru emisiunile de divertisment pe care le-a moderat.

Monica Bârlădeanu, patimi și virtuți

Actrița este foarte deschisă, sinceră, când vine vorba de povești din viața ei, motiv pentru care publicul îi urmărește fiecare apariție.

Monica Bârlădeanu a trecut prin multe lucruri la viața ei, așa că poveștile despre experiențele personale sunt cu adevărat captivante. Într-un interviu acordat recent, aceasta și-a enumerat patimile și virtuțile pe care consideră că le are.

Citeste si: Niculina Stoican și Olguța Berbec s-au întâlnit la tribunal! Ce decizie a luat instanța în cazul de plagiat- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Drept patimi am: mândria, iubirea de sine, lăcomia. Virtuți nu știu dacă am. Aspir la discernământ, despre care nu am știut că e virtute. E mare lucru să ai discernământ. Ar mai fi răbdarea, pe care nu o am, dar aș vrea din tot sufletul meu. E un efort, e multă luptă acolo. Acum sunt mult mai răbdătoare, înainte băteam din picior să se facă repede. Mai este și smerenia, care e un dar. Tu poți să lucrezi, să tai din egoism și din ego, dar ea cine ca dar." , a declarat Monica Bârlădeanu, la podcastul lui Mihai Morar.

Este sau nu Monica Bârlădeanu materialistă?

De-a lungul timpului, Monicăi Bârlădeanu i s-au pus tot felul de etichete, însă o anumită remarcă a deranjat-o destul de mult. Astfel, fără nicio inhibiție, le-a dat replica celor care au spus despre ea că e materialistă și strategă.

"Eram percepută destul de strategă, materialistă, orientată, care știe ce vrea. Cred că parcursul meu și felurile în care vorbesc despre lucrurile astea, transparent, au și demonstrat despre e este vorba. În primul rând, o fată cu calculele de care eram suspectată, ar fi ajuns într-un alt loc decât unde sunt eu acum. Probabil ar fi fost măritată cu un băiat cu privat jet, că nu era ceva absolut imposibil. Nu am fost omul ăsta. Eu, pur și simplu, mă ofilesc în absența conexiunii, nu pot funcționa într-o chestie în care asta lipsește cu desăvârșire și noi suntem bine doar pentru că avem niște interese reciproce care se întâmplă să fie compatibile. Nu supraviețuiesc în schema asta.", a mărturisit Monica Bârlădeanu.