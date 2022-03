Monica Gabor, urmărită în SUA pentru datorii de zeci de mii de euro! Ce a putut să facă: „Nu are nimic pe numele ei”

In articol:

După divorțul de Irinel Columbeanu, Monica Gabor a plecat în Statele Unite ale Americii, acolo unde trăiește o viață exclusivistă.

Ei bine, însă, în urma sa, fosta doamnă Columbeanu a lăsat o mulțime de datorii, iar avocata Tripona Murgu, cea care a reprezentat-o în procesul de divorț, nu și-a recuperat până în prezent suma de bani care reprezenta onorariul.

Mai mult decât atât, avocata a mai explicat că la suma respectivă se mai adaugă și alte datorii, precum cheltuielile de transport și cazare, dar și o sumă de peste 20.000 de euro pentru dobânzi și penalizări.

Care este motivul pentru care avocata nu poate să-și recupereze banii de la Monica Gabor

Chiar dacă trăiește o viață de lux peste hotare, Monica Gabor are probleme mari cu legea, asta pentru că este urmărită în America pentru a fi executată silit, asta după ce a lăsat în România datorii de zeci de mii de euro, potrivit declarațiilor avocatei Tripona Murgu, cea care a reprezentat-o pe ”Scorpia de la Izvorani” în procesul de divorț cu Irinel Columbeanu.

Mai precis, este vorba despre 43.000 de euro, sumă cu titlul de onoriu pentru serviciile avocatei, la care se adaugă o altă datorie în valoare de 11.700 de euro, reprezentând cheltuielile acesteia de transport și cazare, dar și 25.000 de euro rezultați din dobânzi și penalizări.

Mai mult decât atât, Tripona Murgu spune că această sumă ce se ridică la aproape 80.000 de euro nu are cum să o recupereze, deși instanța a înaintat procedeul de executare silită a Monicăi Gabor, asta pentru că fosta doamnă Columbeanu nu are nimic trecut pe numele său, dar nici bani în vreun cont în America.

Astfel, Tripona Murgu a mai explicat că a găsit suma de 4.500

de lei într-un cont de-al Monicăi Gabor din România, bani pe care i-a recuperat în cele din urmă, însă pentru celelalte zeci de mii de euro nu poate face nimic pe cale legală.

„Nu am recuperat nimic. Am găsit într-un singur cont, în România, o suma delizorie, de doar 4500 de lei. Pe aceia i-am recuperat. Nu știu ce face în America, unde își ține banii. Problema e că dacă nu are nimic pe numele ei e greu. Am înțeles că are firma ei, de care însă, legal, nu te poți atinge.”, a declarat Tripona Murgu pentru playtech.ro.

Avocata este dispusă să renunțe la celelalte datorii

Fosta avocata a Monicăi Gabor a declarat pentru sursa citată anterior că este dispusă să renunțe la celelalte cheltuieli, respectiv cele de transport, cazare, dar și la datoriile pentru neplata dobânzilor, însă în prezent, Tripona Murgu își dorește ca măcar să primească din partea Monicăi Gabor onorariul în valoare de 43.000 de euro.

„Ar putea să spună că plătește măcar onoraiul din contract, fără dobândă și penalizări. Onorariul era de 43.000 de euro. Să nu mai zic că am plătit cazarea la hoteluri, în București, precum și drumul de la Timișoara, din banii mei. O să mai întrebăm la executori, dacă s-a mai găsit ceva”, a mai adăugat Tripona Murgu pentru sursa citată anterior.

Cu toate acestea, Tripona Murgu își asumă că are partea sa de vină în această situație, asta pentru că a mers pe încredere, crezând că Monica Gabor își va plăti la timp datoria față de avocată. Mai mult decât atât, Tripona Murgu a mai precizat că la început nu a dorit să o ia clientă pe ”Scorpia de la Izvorani”, însă i s-a făcut milă de ea, asta pentru că era vorba și de un copil la mijloc.

„E vina mea, că am mers pe încredere, trebuia măcar jumătate din onorariu să-i cer, ca să mergem mai departe. Dar ea se plângea că nu are, că stă cu chirie. Sincer, la început nu am vrut s-o iau, ca şi clientă, dar mi s-a făcut milă de ea, că era vorba şi de un copil”, a completat aceasta.

Monica Gabor și Irinel Columbeanu

Monica Gabor a reușit să convingă un alt avocat să o reprezinte gratis

Mai mult decât atât, fosta doamnă Columbeanu a profitat de notorietatea de care a avut parte în timpul căsătoriei cu fostul soț, Irinel Columbeanu, așa că aceasta a convins un alt avocat să o reprezinte gratis, tot în procesul de divorț.

Este vorba despre avocatul Ion Dojană, cel căruia i-a acordat exclusivitatea drepturilor de autor asupra cărții sale autobiografice, cea pe care nu a scris-o până în prezent.

„Nici la acea dată și nici ulterior nu am lucrat, în cazul respectiv, pentru bani, ci a fost pro-bono, dată fiind situația personală a Monicăi la acel moment, respectiv imposibilitatea de a fi/de a sta cu fiica ei în condițiile separării de fapt prealabilă divorțului.

Pentru acest motiv nu am avut nici o procedură juridică orientată pentru recuperarea vreunei sume de bani. Relația mea cu Monica a rămas una cordială.”, a declarat Ion Dojană pentru playtech.ro.