Monica Tatoiu a fost jefuită. Dar karma a lovit neașteptat

Monica Tatoiu s-a trezit, la Veneția, fără portofel! Hoții o prădaseră. Avea să-l recupereze în scrurt timp, după ce un resident în Italia l-a găsit și i l-a înapoiat.

Italia a ales Monica Tatoiu pentru o excursie de câteva zile, însă vedeta s-a trezit într-o situație total neplăcută. Ân timpul plimbării prin Veneția, Monica Tatoiu s-a trezit că-i lipsește portofelul. „Ieri mi-au furat portofelul cu acte la Veneția. Astăzi l-am recuperat prin bunăvointa unui domn român, rezident în Veneția, care l-a găsit și m-a anunțat. Domnule Ichim sunt mândră că suntem conaționali. Când Dumnezeu lucrează prin oameni, miracolele sunt posibile”, a scris Monica Tatoiu pe Facebook.

Și-a continuat însă vacanța, iar a doua zi și-a exprimat impresiile pe aceeași pagină de socializare. „Pistoia..Orașul patronat de St Jaques de Compostella.cO parte din moaștele Sfântului sunt în Domul ridicat pe ruinele edificiului din secolul 12. Pe 25 iulie este ziua Sfântului. De obicei este un turnir la fel ca la Siena. Anul ăsta încă se discută despre procesiunea din seara de 24, din cauza virusului. Între timp ne mulțumim cu Fiat 500. Mașina din poză a fost produsă în doar 50 de exemplare caroseria Ghia ( disparută în 2001)”, a dezvăluit Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu și soțul ei, Victor Tatoiu, au decis să viziteze mai multe țări, intre care și Austria. Vacanța lor a durat trei luni, în contextul pandemiei de coronavirus. A fost primul an în care și-a Monica și-a petrecut ziua de naștere în Austria. Monica Tatoiu a dezvăluit și cât a cheltuit în cele trei luni de vacanță prelungită.

”Am fost eu cu Tatoiu, după 36 de ani de căsnicie. Noroc că aveam două camere. Eu dormeam într-o cameră, el în altă cameră. Am dat cu mătura, am spălat pe jos, Am gătit, eu care nu am gătit de douăzeci de ani. Cam cât cinci pensii de ale mele, cu contributivitate, am cheltuit”, a declarat Monica Tatoiu la Antena Stars.