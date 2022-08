Monica Tatoiu, confesiuni neașteptate: "Mi-ar plăcea o noapte cu Putin" Ce alți bărbați celebri au fascinat-o?

In articol:

Monica Tatoiu se numără printre cele mai apreciate femei de afaceri de la noi din țară, iar de-a lungul timpului de când a început să apară pe micile ecrane, aceasta a intrat rapid în sufletele telespectatorilor, atrăgând de partea sa o mulțime de fani.

Monica Tatoiu, despre Serghei Mizil:" Mi-e milă de el"

De asemenea, Monica Tatoiu a atras mereu publicul de partea ei prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, calități ce au fost foarte apreciate de către admiratorii ei.

În trecut, Monica Tatoiu a fost într-un conflict de proporții cu Serghei Mizil. Cei doi nnu s-au înțeles deloc și și-au aruncat săgeți permanent. Acum, invitată la emisiunea online Detectorul de minciuni, Monica Tatoiu vorbește deschis despre Serghei Mizil.

"Mi-e milă de Serghei Mizil. Săracul de el. Eu îl înțeleg și în general oamenii care vorbesc fără să știe. Mi s-a întâmplat și când am fost în vacanță, una mi-a comentat că vine ANAF-ul la mine. Eu am toți banii în bancă, nu are ce să găsească. I-am dat block acelei persoane.", a declarat Monica Tatoiu.

Monica Tatoiu, îndrăgostită de bărbații puternici

Monica Tatoiu a fost dintotdeauna o femeie sinceră și asumată. Aceasta nu s-a ascuns și a dezvăluit ce tip de bărbat o atrage, amintind câteva nume cunoscute la nivel internațional. Iată despre cine este vorba.

"Din România nu există, dar acum vreo trei ani de zile mi-ar fi plăcut o noapte cu Putin. Îmi plac bărbații puternici, care sunt capabili să supună alți bărbați. Mi-a plăcut foarte tare Trump. Sunt un mare admirator al lui. Dintre actori, îl ador pe Harrison Ford, îl visam la un moment dat. Când eram tânără, veneam în București la teatru și eram topită după Caramitru, până l-am cunoscut și Dumnezeu să îl ierte. Sexul nu mă mai interesează, dar mi-ar plăcea acum să fiu un jurnalist care să îi ia interviu lui Macron, lui Putin, unor oameni care au marcat istoria în bine sau în rău.", a mărturisit Monica Tatoiu, în interviul difuzat pe canalul de YouTube theXclusive.

