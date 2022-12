Monica Tatoiu nu mai doarme cu soțul în același pat! Este uluitor cu cine a ajuns să-și petreacă nopțile la vârsta de 67 de ani: „Ne întâlnim dimineața la cafea”

In articol:

Monica Tatoiu este, fără doar și poate, una dintre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc, iar încă de când a apărut în lumina reflectoarelor, aceasta a atras un public numeros de partea sa prin prisma carismei, dar și a sincerității sale.

Ei bine, un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a dezvăluit că nu mai doarme cu soțul său în același pat.

Vedeta spune că ea își petrece nopțile alături de pisica sa, iar acest lucru se întâmplă și în cazul partenerului ei de viață, care doarme alături de pisica lui.

Bineînțeles, Monica Tatoiu a ținut să precizeze că, deși nu mai dorm împreună, ea și soțul său se întâlnesc în fiecare dimineață pentru a-și bea cafeaua împreună.

”Eu nu dorm cu el, eu dorm singură cu pisica. Domnul Tatoiu doarme cu pisica lui, eu cu pisica mea, fiecare cu pisica lui. Eu mă culc la ora 10, 11, 1 noaptea, el se culcă la 9 și se trezește la 6. La 67 de ani nu mai ai nicio plăcere să te deranjezi unul pe altul, ne întâlnim dimineața la cafea!”, a declarat Monica Tatoiu, pentru un post TV.

De la ce pornesc discuțiile între soții Tatoiu

Sinceră din fire, Monica Tatoiu nu se dă niciodată înlături de la a-și spune părerea despre orice și oricine, însă mai ales atunci când vine vorba despre viața sa personală.

Vedeta a dezvăluit recent, în cadrul unui interviu, care sunt motivele de dispută între ea și soțul ei, după un mariaj de aproape 4 decenii.

”După ce am stat atâta timp bot în bot cu Tatoiu, m-aș duce în Cosmos! Noi nu ne certăm (n.r. râde). Vă dați seama, după 37-38 de ani, nu ne mai certăm… doar că el are niște idei politice, eu am altele și numai de aici încep discuțiile. El zice că eu sunt ”Putinistă” (n.r. râde), eu îi zic altele. Avem viziuni total diferite apropo de geo-politică. După aproape 40 de ani de când stăm împreună, noroc cu războiul din Ucraina că ne-a mai dat subiecte de discuție. Ne-am certat chiar rău! Dacă auziți de o crimă pasională, noi suntem”, a mai dezvăluit Monica Tatoiu, conform Fanatik.

