Morgana, colaborare cu un puștan! ”Când l-am văzut am crezut că e Maluma”

In articol:

Cu o carieră de peste 15 ani în spate, cântăreața Morgana pare să se reinventeze de fiecare dată când lansează o melodie, lucru pe care l-a făcut, de altfel, acum, de curând.

Fără să își arate nici pe departe vârsta, Morgana pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice. Și, mai senzuală decât oricând, Morgana a lansat videoclipul unei piese în care colaborează cu Mr. Juve, Nicolas Sax și un tânăr foarte apreciat în lumea muzicii, Toni de la Brașov, supranumit ”Maluma de România”.

Morgana si Maluma de Romania

”M-a impresionat de cum l-am văzut. M-a frapat asemănarea cu Maluma, iar apoi l-am și ascultat, mi-a plăcut vocea lui, așa că am acceptat imediat să punem la punct un proiect muzical împreună. Cred că melodia lansată are șanse să devină una devărat hit, el se potrivește de minune în piesă. Iar la videoclip... Filmările au fost cu totul și cu totul speciale, am avut ”chimie” cu el încă d ela primele cadre. Mă refer, evident, la chimie artistică, nu la vreuna fizică, nu se puh e problema (râde, n. red.), nu vreau să îi stric vreo combinație. Dar îmi palce de el, ca artist și ca om, e un tip simpatic și cred că are un viitor în lumea muzicii de petrecere, este foarte talentat. Probabil vom mai realiza câteva proiecte împreună”, ne-a spus, în exclusivitate, cântăreața Morgana.

Morgana arată perfect chiar dacă nu și-a făcut operații estetice

Deși nu mai are vârsta unor fotomodele, Morgana este, încă, capabilă să tulbure simțurile cu fotografiile în care se afișează în ținute sumare.

Iar de curând, câteva fotografii cu ea au făcut senzație, cu atât mai mult cu cât a pozat cu bustul la vedere, în ciuda faptului că Morgana nu și-a făcut niciodată implanturi mamare., ne-a spus Morgana.

Morgana impresioneaza la fiecare aparitie

În altă ordine de idei, de curând, Morgana și Tzanca Uraganul au colaborat pentru o piesă care, pentru câteva zile, s-a intalat pe primul loc în trendingul Youtube românesc, bruneta făcând fururi în videclipul piesei, una de dragoste. ”Când a apărut Morgana pe platou s-a făcut liniște, mai ales că mai toți de acolo erau bărbați. Apoi, golănește, dar în glumă, au și fluierat-o puțin. Ea s-a amuzat și le-a zis că vrea să termine repede filmările pentru că era destul de rece și nu are chef de vreo viroză, mai ales în nebunia asta cu coronavirusului”, ne-a spus unul dintre cei care au fost la filmările videoclipului în care Morgana a făcut exces de senzualitate.