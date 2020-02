Pamfletul, unul video, făcut de Răzvan Botezatu la adresa celebrei Veronica din Blăgești, zisă Vulpița, și Viorel, soțul acesteia, implică, așa cum era de așteptat, și câteva propuneri, fără perdea, pentru bărbatul implicat în telenovela momentului.

Citeste si: Așa începe o nouă viață! Vulpița și Viorel, surpriză de proporții. Decizia luată de cei doi soți din Vaslui

Citeste si: Bomba anului! "Vulpiţa" s-a îndrăgostit de Jador!? Uite ce i-a spus solistului când l-a sunat!

”Am un anunț foarte important! M-am îndrăgostit! Cum de cine m-am îndrăgostit? De Viorel al lui Vulpița! (...) Da, fă! Viorel a ieșit cu mine!!!”, sunt câteva dintre declarațiile făcute de Răzvan Botezatu în montajul video prin care îi ironizează pe Vulpița și pe Viorel.

De altfel, ne-a mărturisit Răzvan Botezatu, Vulpița și Viorel îl fascinează și, mai mult decât atât, susține că cei care sunt deranjați de telenovela cu accente tragi-comice și care pare desfășurată după un scenariu bine pus la punct, sunt ipocriți. ”Voi, ăștia care vă „[email protected]#“ pe voi, că vai, ce vedem la TV... Nu erați atât de înrăiți când TVR a scos din grilă „TVR Cultural“ și când multe alte posturi numai și despre cultură au fost scoase de pe bandă. De ce? Că nu se uita nici dracu`, niciun „CULT“ care blamează acum telenovela asta drăguță cu „Vulpița și Viorel“. Hai, la gară, dă-ți cu reveneală. Oamenii au nevoie și de altceva și așa viața asta e acră. Mie îmi place această telenovelă și între timp mă și „culturalizez“ din alte părți. Hai, pa!”, spune Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu a recunoscut că este homosexual, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

"Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!", ne-a spus Răzvan Botezatu.

"Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim este doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund", a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.

Veronica din Blăgești – Vulpița a provocat un scandal uriaș după ce și-a înșelat soțul

Veronica din Blăgești, pe numele ei adevărat Veronica Stegaru și poreclită Vulpița, a venit la București alături de soțul ei care o acuză de infidelitate și cu toate acestea, se pare că femeia nu se linștește. Viorel, soțul ei, spune că Veronica a lipsit mai multe ore din camera de hotel în care erau cazați împreună. Bărbatul a intrat la bănuieli și este ferm convins că a comis-o iar, mai ales că a suprins-o cu niște bărbați necunoscuți. De altfel, Veronica din Blăgești, alias Vulpița, a recunoscut, în repetate rânduri, senină, că și-a înșelat bărbatul.

De altfel, și când a fost într-un club de manele, Vulpița Veronica s-a distrat de minune înconjurată de bărbați, dansând pe muzica de acolo. De altfel, succesul lor la TV a fost și motivul pentru care Răzvan Botezatu, în stilul caracteristic, a făcut un paflet pe tema telenovelei dintre Veronica din Blăgești, zisă Vulpița, și Viorel, soțul acesteia.