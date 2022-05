Moscova acuză NATO că a început un război hibrid împotriva Rusiei! Amenințarea venită de la Kremlin: "Toată lumea, fără excepție, va simți consecințele"

In articol:

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a lansat acuzații dure la adresa statelor membre NATO. Oficialul rus susține că Occidentul a început un război hibrid împotriva Moscovei, iar acest lucru va avea consecințe majore asupra statelor din întreaga lume.

Lavrov: "Toată lumea, fără excepție, va simți consecințele"

Războiul de pe teritoriul Ucrainei a făcut ca Rusia să se confrunte cu probleme serioase. Statele occidentale s-au opus total invaziei conduse de Putin, motiv pentru care au adoptat numeroase sancțiuni împotriva Moscovei. Acțiunile NATO nu au fost trecute cu vederea de către oficialii de la Kremlin.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat țările europene că au început un război hibrid împotriva Rusiei: "Occidentul colectiv a declarat un război hibrid total împotriva noastră și este dificil de prezis cât timp va dura totul, dar este clar că toată lumea, fără excepție, va simți consecințele. Din moment ce provocarea a fost lansată, bineînțeles, o acceptăm. Nu suntem străini de sancțuni, într-o formă sau alta au fost aproape întotdeauna." , a declarat Lavrov, potrivit Sky News.

"Ucraina este o unealtă"

Serghei Lavrov a vorbit și despre poziția Ucrainei, în tot acest context. Oficialul de la Moscova a declarat că țara condusă de Zelenski este doar un unealtă folosită de Occident, pentru a stopa dezvoltarea Rusiei: "Ucraina este o unealtă, un instrument pentru a frâna dezvoltarea pașnică a Federației Ruse în contextul politicii de perpetuare a ordinii mondiale unipolare.

Mult timp și cu perseverență am încercat să convingem de ce nu ar trebui să se facă acest lucru, am arătat unde și de ce trec liniile noastre roșii, am arătat flexibilitate, disponibilitatea de a ne întâlni la jumătatea drumului, de a căuta compromisuri. Totul s-a dovedit a fi în zadar.", a adăugat Lavrov, pentru sursa menționată.