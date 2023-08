Motivul halucinant pentru care Loredana ar fi desfigurat-o pe prietena ei, înainte de a o abandona pe banca din Mangalia! Specialiștii fac declarații cutremurătoare

In articol:

Apar noi detalii în cazul crimei din Mangalia, unde Loredana, o tânără de 18 ani, a ucis-o cu sânge rece pe Alina Ciobanu, cea mai bună prietenă a sa.

Reamintim că, fata a înjunghiat-o pe victimă de mai multe ori în ceafă, apoi a întors-o și cu aceeași armă și-a desfigurat amica.

Totuși, ceea ce a ridicat numeroase semne de întrebare este motivul pentru care tânăra de 18 ani a ales să o desfigureze pe Alina, după ce a ucis-o cu bestialitate. În acest sens, un criminalist specializat în astfel de cazuri a oferit o serie de explicații pe baza acestui subiect.

De ce ar fi desfigurat-o Loredana pe prietena sa

În primă fază, pentru că Loredana și-a desfigurat victima, după ce a ucis-o, a fost totul pus pe baza faptului că aceasta ar fi vrut ca tânăra să ascundă identitatea fetei de 18 ani, însă se pare că, explicația ar fi cu totul și cu totul alta.

Un criminalist specializat în astfel de cazuri spune că, de fapt, un criminal când abordează o astfel de metodă macabră, aceea de a-și desfigura victima, de cele mai multe ori este vorba despre o crimă pe baza unei gelozii puternice, potrivit

Citește și: Noi detalii în cazul crimei care a îngrozit România! Diriginta Loredanei și a Alinei rupe tăcerea: „Cred că a mai fost cineva în spate. A dat dovadă de un sadism incredibil”

În același timp, cel mai renumit psiholog criminalist, Tudorel Butoi, a mai făcut o serie de declarații și în cadrul unei emisiuni TV, acolo unde a precizat că aceste cazuri sunt extrem de cunoscute, mai ales în rândul femeilor.

„Au mai fost crime în care o femeie a ucis o pe alta. O să vedeți până la sfârșitul acestei cercetări că în joc este componenta sexuală și anume gelozia, invidia pe care o poartă una dintre ele vizavi de cealaltă. Acest mobil este foarte puternic și foarte generator de agresivitate. Atunci când apare între două femei un bărbat, am mai avut chestiuni de genul acesta, nu se pune problema a nu se deșira întregul fir în conformitate cu adevărul. Fata este învățată cu munca, învățată de mică cu greutățile, la hotel muncește… Ridică mese, scaune, covoare etc Deci problema care s-ar pune, dacă a putut sau nu să ducă trolerul și cadavrul, este exclusă. Î n ceea ce privește alte două persoane care apar ca umbre, neidentificate, sunt probleme de văzut, din punctul meu de vedere dacă ar fi fost și participarea a încă două persoane în povestea aceasta, până acum Parchetul pe interogatoriile încrucișate și detaliate ne-ar fi pus în fața acestei variante. Deci, este posibil ca mărturisirea fetei să fi fost completă și să fie corespunzătoare adevărului. Această tânără va fi supusă unei expertize medico-legale psihiatrice, pentru că are 18 ani și este vorba despre infracțiunea de omor. Medicul legist, în comisie, își va expune și el opinia de specialitate cu privire la discernământ. Să așteptăm cu încredere rezultatele anchetei”, a declarat Butoi, într-o intervenție pentru un post TV.

Loredana ar fi fost geloasă pe relația pe care Alina o avea cu iubitul ei

Ideea de gelozie dintre cele două tinere se conturează tot mai mult, mai ales că la scurt timp după tragedie, iubitul Alinei, Sergiu, și-a găsit puterea să facă o serie de declarații, precizând că Loredana ar fi fost chiar geloasă pe relația pe care băiatul o avea cu victima.

Citește și: „Era ciudată. Nu vorbea mult cu noi” Ce au spus colegii de școală despre Loredana, tânăra care și-a omorât cea mai bună prietenă. Toți o plâng acum pe Alina și sunt în stare de șoc

„Alina îi povestea tot despre relaţia noastră şi... invidia. Ea a avut mai înainte o relaţie şi o bătea acela cu cine a fost şi se comporta urât cu dânsa şi era geloasă pentru că eu nu făceam treaba aceasta.” , a declarat Sergiu, scrie Observatornews.ro.

Alina Ciobanu