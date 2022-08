Motivul pentru care Bianca Drăgușanu a ales să poarte peruci. Ce a făcut-o să ia o asemenea decizie: "M-au ajutat să am un păr superb!"

In articol:

Bianca Drăgușanu a apărut în ultima perioadă atât în public, cât și pe rețelele de socializare, purtând peruci, iar fanii au fost curioși să afle motivul pentru care a luat o asemenea hotărâre.

Iată cum le-a răspuns vedeta!

Citeste si: Bianca Drăgușanu, vacanță de mii de euro în Turcia. Cum arată și cât costă o săptămână de cazare în paradis| EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu: "Am purtat peruci și am ajutat părul să crească fără ca să trebuiască să-l vopsesc!"

Bianca Drăgușanu a dezvăluit că a luat decizia de a purta peruci pentru a-și lăsa părul să se regenereze, fără să fie nevoită să-l vopsească sau să-l coafeze în mod excesiv. Blondina a mărturisit că în acest fel a ajuns să aibă un păr sănătos, și nu a trebuit să facă prea mari sacrificii: "Apropo de lucrurile care mi-au făcut foarte bine în timp, un an de zile. Unul dintre ele este faptul că am purtat peruci și am ajutat părul să crească fără ca să trebuiască să-l vopsesc sau să-l coafez foarte des.

Citeste si: În ce stare se află Nikita de România, după ce a ajuns în comă la spital! Decizia luată de medici- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Gestul pe care Bianca Drăgușanu l-a făcut după despărțirea de Adrian Cristea! S-a aflat abia acum: "Asta mă face să plec sau să mă întorc când vreau eu!"

Faptul că ultimii 3 ani din viața mea n-am mai vopsit părul absolut deloc și l-am coafat foarte rar, m-au ajutat să am un păr superb. În momentul ăsta port o tresă care se agață, se pune foarte ușor cu ajutorul unui cleștișor, deloc incomodă. Arată foarte frumos.", a declarat Bianca Drăgușanu, pe rețelele de socializare.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu vrea să dea lovitura cu afacerea pe care o are

Bianca Drăgușanu și-a făcut planuri mari în legătură cu afacerea pe care o are în prezent.

Fosta soție a lui Victor Slav a dezvăluit că se pregătește să facă o schimbare, căci are de gând să se extindă pe plan profesional și să își mute atelierul în Dubai:, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru ego.ro

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]