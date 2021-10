Motivul pentru care Bianca Pop a renunțat la aparițiile televizate: „M-am pierdut...”

In articol:

Bianca Pop a fost considerată una dintre cele mai contoversate vedete din showbiz-ul românesc. Celebra brunetă apărea tot mai des la emisiuni televizate, ținea des legătura cu urmăitorii ei de pe Instagram și făcea foarte multe live-uri. De o bună perioadă de timp, ea a decis să ia o pauză de la lumea mondenă.

Decizia i-a șocat pe internauți, care erau obișnuiți să o vadă zilnic pe vedetă în diferite emisiuni sau măcar pe rețelele de socializare.

Femeia care spunea că nu pleacă niciodată de acasă fără 1.000 de euro în portofel a decis să ia o pauză de la televiziune, dar și social media. Vedeta a mărturisit că a profitat prea mult de celebritate, iar acum simte nevoia de liniște.

„Nu era vorba că am dispărut. Când simți așa că îți dorești liniște, alegi liniștea. Nu înseamnă că am dispărut, momentan exist.(...) Nu am simțit. Nu am nevoie de atenție.(...) La cât tam-tam și circ era, nu îmi mai doream. M-am simțit mai ok așa.(...) M-am pierdut. Știi cum e cu presa și cu televiziunea, te și ridică, dar te și coboară dacă nu îți folosești și creierașul. Dacă nu îți pasă, că mie nu îmi păsa atunci”, a declarat Bianca Pop.

Celebra ispită nu s-a izolat, ci a decis să viziteze diferite orașe din Europa, semn că bruneta nu s-a plictisit deloc în această perioadă. „Am fost la Milano, am fost în Germania, am fost la Instanbul, la Veneția”, a adăugat bruneta.

Citeste si: Imaginile momentului! Laurențiu Reghecampf și iubita sa, Corina, surprinși în ipostaze tandre. Nu se mai ascund- bzi.ro

Ispita Bianca Pop [Sursa foto: Instagram]

Bianca Pop a locuit o perioadă cu mama ei

În exclusivitate pentru WOWbiz, vedeta a dezvăluit motivul pentru care vrea să dispară o perioadă din lumina reflectoarelor. După o perioadă plină de scandaluri și controverse, Bianca Pop a mărturisit că a decis să se mute cu mama ei, în județul Bihor.

Citeste si: Bianca Pop, revenire spectaculoasă. Fosta ispită regretă greșelile din trecut: "Îmi doresc liniște"

„Sunt acasă, la mama. La Marghita, în Bihor. Nu mai aveam acte, le pierduse, nu mai aveam carduri, le-am pierdut și pe alea.

Dar acum sunt cuminte, m-am retras.

Nu, nu am niciun iubit, nici nu îmi trebuie acum, vreau un bărbat serios. Nu e vorba că nu mă tot caută unii sau alții, dar eu vreau un bărbat care să mă caute doar pe mine, nu pe toate din listă”, a declarat Bianca Pop, pentru WOWbiz.