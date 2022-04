Motivul pentru care Bogdan de la Ploiești nu vrea să se căsătorească: „De ce să fac păcatul ăsta?”

In articol:

Bogdan de la Ploiești se numără printre cei mai apreciați artiști de la noi din țară, motiv pentru care cântărețul a adunat o comunitate generoasă de fani în mediul online, dar și la TV, acolo unde admiratorii săi îl urmăresc mereu cu sufletul la gură atunci când apare pe micile ecrane.

Ei bine, pentru că este atât de expus și pentru că multe doamne și domnișoare roiesc în jurul tânărului, foarte mulți dintre fanii cântărețului sunt extrem de curioși să afle dacă are de gând să se căsătorească, dacă ar apărea cineva în viața sa.

Așadar, nu cu foarte mult timp în urmă, Bogdan de la Ploiești a vorbit despre acest aspect, explicând că nu își dorește să se căsătorească, enumerând motivele pentru care refuză să ajungă în fața altarului cu viitoarea parteneră de viață.

Bogdan de la Ploiești: „Eu nu cred în iubire”

Cunoscutul artist a vorbit despre căsătorie și a mărturisit că nu vrea să jure iubire veșnică în fața altarului, considerând acest lucru un păcat, pe motiv că în cazul în care va călca strâmb în căsnicie, își va încălca jurământul făcut în biserică.

Pe de altă parte, Bogdan de la Ploiești a mai spus că nu prea crede în iubire, precizând că în loc să spună ”te iubesc” și cuvinte mari, mai bine își arată sentimentele prin fapte.

"Am spus asta și o spun pentru că din câte știu eu trebuie să intri în biserică să juri, de ce să fac păcatul ăsta?(...) Am niște păreri foarte drepte și sincere. Eu nu cred că nu există un bărbat, care mai e și cineva, să nu calce strâmb, măcar o dată sau de două ori, acum șmecheria e să nu afle persoana de lângă tine. (...) Consider că toți mai călcălm strâmb, așa că nu vreau să jur treaba asta în biserică.(...) Eu am alte principii, eu nu prea cred în iubire, decât să spun te iubesc, mai bine aduc o floare.", a povestit Bogdan de la Ploiești în cadrul emisiunii ”Teo Show”, difuzată pe Kanal D.

Artistul a fost căsătorit

Totodată, de precizat este că, Bogdan de la Ploiești a mai fost căsătorit cu mai mulți ani în urmă, însă artistul a spus despre evenimentul de la vremea respectivă că a fost, de fapt, un pariu pe care l-a pierdut, iar prietenii săi l-au provocat să se însoare cu o fată, ajungând astfel în fața ofițerului de Stare Civilă.

Mai mult decât atât, Bogdan de la Ploiești a mai spus că la două săptămâni de la căsătorie, el și tânăra care i-a fost soție pentru scurt timp au divorțat, fapt ce îl poate demonstra cu acte.

„Sunt niște acte și n-aș putea să mint.(...) A existat când eram mai mic, era foarte nebun și am făcut un pariu și am pierdut un pariu și atât de mare a fost pariul ăla, încât a trebuit să mă căsătoresc cu o fată. Am stat două săptămâni cu o fată căsătorit și apoi am băgat divorțul.”, a mai spus Bogdan de la Ploiești.

