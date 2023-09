Motivul pentru care Claudia Puican și Armin Nicoară au ajuns să facă un contract prenupțial! Chiar ei au spus-o: „Fiecare cu treaba lui”

In articol:

Claudia Puican și Armin Nicoară formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, iar cei doi au reușit să atragă de partea lor o comunitate generoasă de fani, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care au dat dovadă mereu, împărtășind totdeauna cu cei ce îi iubesc detalii din intimitate, fără rețineri.

Nu mai este un secret pentru nimeni că cei doi au semnat un contract prenupțial înainte de a deveni soț și soție, însă de curând au dezvăluit și motivul pentru care au luat această decizie.

Așadar, în cadrul unui interviu recent, cei doi parteneri au spus exact de ce nu au dorit să aibă bunurile și banii la comun.

”Ea își face banii ei. Când am făcut nunta, eu am făcut cu ea un contract prenupțial. Am zis fiecare cu treaba lui. Să nu apară discuții, să ne certăm, că eu am făcut mai mult”, a declarat Armin Nicoară, pentru un post TV.

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au gândit să se separe în viața profesională

De curând, Armin Nicoară și Claudia Puican au făcut o serie de declarații despre viața de cuplu, dar și despre viața lor profesională, mărturisindu-le fanilor că s-au gândit să se separe pe partea de evenimente, pentru a

mai petrece timp și unul fără celălalt, căci sunt mereu împreună și consideră că acest lucru ar putea fi benefic pentru ei.

„ Armin Nicoară: Pot spune că nu prea am mai avut viață personală. Și în viața de cuplu e un pic mai greu. Lumea mă acuză că sunt prea glumeț, dar crede-mă că stăm 24 din 24, la evenimente, acasă și atunci clar eu sunt mai vorbăreț. Îmi place să mai schimb, să mai ies din atmosfera asta a noastră, nu-i deloc ușor. Viața noastră dacă am da-o cuiva, cred că ar claca psihic. Eu văd la Claudia. Sunt zile în care începe să plângă și îmi spune că e prea mult.

Claudia Puican: Eu nu știu să mă detașez și sunt ca un burete care absoarbe toată energia. Oboseala, nu ai un program echilibrat de masă, doar pe mașină, drumuri, mie îmi e greu. Mă gândesc bine la treaba asta, să ne separăm cumva, că stăm non-stop împreună. La un moment dat intervine monotonia și începi să te cerți. Am zis să mai mergem și separat.”, au declarat cei doi.

Claudia Puican și Armin Nicoară [Sursa foto: Instagram]