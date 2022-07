Motivul pentru care Cristina Belciu nu-și dorește o altă relație, după despărțirea de Cristian Boureanu: „Trebuie să fim atente ca femei, să analizăm foarte bine”

In articol:

Cristina Belciu și Cristian Boureanu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă nu pentru mult timp, căci din nefericire, după o scurtă perioadă cât au format un cuplu, cei doi și-au spus ”Adio”, fiecare ocupându-se în prezent de proiectele personale.

Fosta parteneră de viață a afaceristului are o carieră în plină ascensiune, iar aceasta a făcut o serie de declarații de la un eveniment important la

care a participat, menționând că s-a întâlnit cu o mulțime de personalități.

„Sunt momente în viață când apar persoane care te fac să zâmbești. Trebuie să fim atente ca femei, să analizăm foarte bine, și abia apoi să luăm o decizie. Sunt la festivalul de film de la Ischia, este un festival care se ține an de an, este organizat pe Pascal Vicedominic. Este o tradiție să fac asta în fiecare an, vin personalități de peste tot din lume.

Anul acesta îl avem pe Spiderman, Andrew Garfield. Sunt actori din America, oameni de afaceri din America, din muzică, film, tot ce vă puteți imagina și este o onoare că pot să fiu aici. Da, ne-am împrietenit (n.r. Andrew Garfield), am stat și am povestit noaptea trecută și este un tip foarte de treabă. Noi eram foarte încântate când am aflat că va veni și am zis să nu facem totuși o scenă de fane.”, a declarat Cristina Belciu, pentru un post TV.

De ce nu își dorește Cristina Belciu o relație momentan

Cât despre o relație, Cristina Belciu a spus că momentan nu îi stă gândul la acest aspect, asta pentru că are mai multe proiecte în care este implicată, iar următorul de pe lista sa este chiar un scurtmetraj în Ischia, ce se va filma în toamna acestui an.

„În toamnă o să filmez un scurtmetraj aici în Ischia, deci nu-mi stă gândul la așa ceva( n.r. relație). Ca orice femeie, se pare că da. Sunt momente în viață în care apar persoane care te fac să zâmbești.” , a mai spus Cristina Belciu.

