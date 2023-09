Motivul pentru care Ioana Ginghină și Cristi Pitulice nu vor pleca în luna de miere imediat după nuntă: "Vom pleca toți trei" | EXCLUSIV

In articol:

Actrița și logodnicul ei au spus marele "DA" într-un cadru de poveste. Cristi Pitulice și Ioana Ginghină și-au unit destinele în curtea casei de lângă București, acolo unde a fost creat un decor de poveste și mai ales unde le-au fost alături toți cei dragi.

Ioana Ginghină și logodnicul său și-au dorit ca ceremonia să fie una restrânsă, însă pe măsură ce s-au ocupat de organizarea evenimentului au apărut tot mai multe surprize pe care și-au dorit să le ofere invitaților. Rochia vedetei a fost una simplă, dar extrem de elegantă, iar pe cap a purtat un accesoriu din flori naturale.

Ruxandra, fiica actriței din mariajul cu Alexandru Papadopol le-a fost domnișoară de onoare, iar luna de miere o vor petrece toți trei, în Thailanda. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Ioana Ginghină înainte de marele eveniment și am aflat motivul pentru care cuplul a decis să plece în luna de miere mai târziu și nu imediat după ceremonie.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice la nuntă [Sursa foto: Instagram]

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice, lună de miere în Thailanda

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice au ales deja destinația pentru luna de miere, dar și momentul în care vor pleca.

Cei doi soți își doresc să viziteze Thailanda și nu vor merge singuri în excursie, ci însoțiți de fiica vedetei, Ruxandra.

Actrița și soțul ei au decis să meargă de Revelion în luna de miere, iar motivul pentru care au amânat momentul și nu au pornit la drum chiar imediat după căsătorie este concediul.

Ioana Ginghină este în prezent angajată la teatru așa că nu ar mai fi putut să își ia încă câteva săptămâni de concediu, imediat după vacanța de vară.

"Luna de miere va fi cred că după Revelion sau poate cu o zi două înainte de Revelion vom pleca. Acum discutăm despre asta. Vom pleca în Thailanda două săptămâni și abia așteptăm. Toți trei vom pleca, nu numai noi doi.

Abia așteptăm, este o experiență unică pentru toți trei, niciunul dintre noi nu a mai fost în Thailanda și pentru asta sunt foarte încântată și abia aștept. Aștept mai mult decât nunta Crăciunul și Thailanda.

Toată lumea mă întreabă de luna de miere, dar ei nu înțeleg că fiind angajat într-un teatru, tu nu poți să îți iei concediu așa când vrei și cum vrei și nu poți să vii după o lună și jumătate de concediu de vară să zici că mai vrei vreo două săptămâni. Luna de miere va fi probabil după Revelion, abia acum discutăm despre asta, vom pleca în Thailanda", a mărturisit Ioana Ginghină, pentru WOWbiz.ro.

Ioana Ginghină, în rochia de mireasă [Sursa foto: Instagram]

Ioana Ginghină, primele declarații după nuntă

Ceremonia a fost una de poveste, iar imediat după cununia civilă a început și petrecerea. Evenimentul s-a ținut în curtea vilei vedetei, așa că după ce invitații au plecat a început și curățenia. Recent, actrița le-a povestit fanilor de pe Instagram cum se desfășoară totul după nuntă și le-a dezvăluit că ziua de duminică a fost despre odihnă și curățenie, iar luni au continuat cu aceleași activități.

"Nu ne-am mai văzut de sâmbătă, din timpul evenimentului numit nuntă, dar ieri nu am avut față de story, nu am avut nici voce de soty și nici astăzi nu am voce de story, mi-am dat așa cu puțin ruj cât să fie o față mai prietenoasă, dar se vede foarte bine oboseala pe chipul meu.

Noroc că astăzi sunt liberă, dar totuși încă strângem, încă avem treabă foarte multă, pentru că ieri am fost foarte obosiți și nu am putut să facem cât ne-am fi dorit așa în cât astăzi suntem tot la strâns, curățenie și alte chestii.

O să vă povestesc mult mai multe(...) Sunt aproape gata cu totul, după petrecerea de sâmbătă. Ce înseamnă gata?! Casa începe să prindă conturul pe care îl avea înainte de această nuntă, în curte mai e puțin de curățat, dar suntem așa 90% gata", a mărturisit Ioana Ginghină, pe contul său de Instagram.

Ioana Ginghină este la ce-a dea treia căsătorie. În trecut, actrița a mai fost căsătorit de două ori, cel de-al doilea soț fiind chiar actorul Alexandru Papadopol. Cei doi s-au separat în 2019 și împreună au o fiică, pe Ruxandra.

