Motivul pentru care Jador nu a mâncat nimic de trei zile! Ce i s-a întâmplat? „Doar am băut apă! Vă dați seama?”

Jador este fără îndoială unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Totuși, acesta nu este apreciat doar pentru vocea sa, ci se clasifică și printre cei mai râvniți bărbați din showbiz-ul autohton. Este foarte atent la imaginea sa și are grijă să afișeze o imagine impecabilă ori de câte ori iese în public sau se postează pe rețelele de socializare.

Mai mult, acesta nu se sfiește nici să posteze imagini cu el, la bustul gol, din sala de fitness. Sau cel puțin până de curând, căci Jador a făcut un anunț pe pagina personală de Instagram.

Jador: „Vă vine să credeți eu am stat trei zile flămând”

Artisul este foarte activ pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii săi. Nu se ferește să le povestească internauților detalii legate despre viața sa profesională, dar nici despre cea privată. Recent, pe contul său de Instagram, Jador le-a povestit urmăritorilor săi că este la dietă! Motivul este cât se poate de simplu, acesta a observat că a luat câteva kilograme în greutate și vrea să scape de ele cât mai repede, prin metode cât mai...neortodoxe.

Nu a apelat la vreun nutriționist și nici nu urmează vreo dietă făcută de un specialist, ci una despe care spune că a urmat-o în Republica Diminicană. El preferă să nu mai mănânce deloc, ci doar să bea apă.

Astfel că de circa trei zile artistul stă înfometat și este mai determinat ca niciodată să continue ecst regim până va ajunge la kilogramele visate.

„Ideea e că m-am îngrășat foarte tare și țin o cură de vreo trei zile nu am mâncat nimic, doar am băut apă. Vă vine să credeți eu am stat trei zile flămând. Dacă familia mea este una grasă, dacă am cea mai grasă mamă din lume și am cel mai gras tată să știți că eu nu am probleme de genul acesta pentru că eu am învățat să stau flămând”, a spus Jador în urmă cu puțin timp pe pagina oersonală de Instagram.