Motivul pentru care Jador nu vrea să devină tată! Artistul și-a deschis sufletul: "Când o să mă liniștesc o să fac" | EXCLUSIV

In articol:

Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. S-a remarcat prin intermediul emisiunii "Puterea Dragostei", difuzată la Kanal D, iar de atunci, piesele sale ajung la câteva ore adevărate hituri. Tânărul este mândru și recunoscător pentru ceea ce are și pentru tot ce a reușit să construiască până în acest moment, fiind unul dintre cei mai faimoși

Jador, evenimente peste evenimente

maneliști din industrie.

Acum că pandemia a luat sfârșit, evenimentele și-au reluat cursul normal, iar cei mai buni artiști sunt din nou solicitați. Printre ei se numără și Jador, care mărturisește că spectacolele îi ocupă tot timpul.

"Nu am timp de mine. Asta e, trebuie să muncim. Asta e viața mea, muzica și e una frumoasă. Acum am repetiții cu formația mea, avem concert mare. Am joi, vinei, sâmbătă, duminică, luni și marți. Nu muncesc, eu cânt. E oboseală când nu dorm. Nu am când să dorm.", a spus Jador, pentru WOWbiz.

Citeste si: „Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau.” Vlad Gherman a făcut un anunț printre lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Jador despre momentul în care va deveni tată:" L a mine e mai greu"

Jador și-a deschis sufletul și a vorbit despre unul dintre cele mai de interes subiecte în ceea ce îl privește și anume momentul în care va deveni tată.

Artistul a precizat că motivul pentru care nu își dorește acum, dar și amănunte neștiute despre familia lui.

Cântărețul a vorbit despre femeile din familia sa și copilul fratelui său. Se mândrește cu neamul său, fiind foarte numeroși. De aici a pornit și discuția pe când copilul la el. Artistul nu s-a ascuns și a răspuns la o întrebare.

"Mama mea este șefa mea. Toate femeile din familia mea sunt șefele mele. Surori, verișoare, suntem mulți rău. Fratele meu are copil, acum trebuie să vină din partea surorii mele. Sunt ca iepurii, se înmulțesc repede. Eu sunt iepuroi, la mine e mai greu. Acum serios, toată energia mea e dată în sensul ăsta, spre muzică, pe ce fac eu. Nu aș vrea ca copilul meu să trăiască fără tată, să mă duc să muncesc non-stop și el să nu stea cu mine, când o să mă liniștesc o să fac.", a mărturisit Jador, în cadrul interviului difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.