Motivul pentru care Lora și Ionuț Ghenu au tot amânat nunta: „Intervine câte ceva”. Ce s-a întâmplat de data aceasta

In articol:

Lora sau Laura Petrescu, pe numele său real, este într-o relație de mai bine de șapte ani cu partenerul său de viață, Ionuț Ghenu. Deși cu puțin timp în urmă cei doi amorezi au anunțat fericiți când vor deveni soț și soție oficial, recent, artista a declarat că a fost nevoită să amâne din

nou fericitul eveniment.

Întrebată despre motivul pentru care tot amână nunta, Lora a explicat pe îndelete ce a intervenit și de această dată.

Lora: „Nu vreau să mă mărit în anul războiului”

Cunoscuta artistă a anunțat că ea și partenerul său au amânat din nou nunta. Dacă până acum bețe în roate le-a pus pandemia de COVID-19, problema din prezent este aceea a războiului, Lora explicând că nu dorește să se mărite în anul războiului.

Cât despre dacă ea și Ionuț Ghenu s-au mai gândit între timp la o dată anume pentru fericitul eveniment, blondina a mărturisit că deocamdată vor mai aștepta o perioadă până când să își facă planuri de nuntă din nou.

„ Nunta? Nu știm c â nd anume va fi! Am amânat- o iar. N u vr e a să m ă m ă rit î n a nul r ă zboiului. A f o st pandemia, acum e r ă zboiul, tot timpul intervine c â te ceva în via ța asta. N u mai știi ce s ă crezi și ce planuri să-ți mai faci în lumea asta plină de surprize! Mai așteptăm, avem răbdare ”, a declarat Lora, pentru Click.ro.

Lora și Ionuț Ghenu [Sursa foto: Instagram]

Artista a apelat la terapie pentru a trece peste momentele grele

Cu ceva timp în urmă, blondina și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a vorbit despre terapie, la care a apelat pentru a trece mai ușor peste momentele grele pe care le-a întâmpinat în viața sa. Așadar, artista susține că vizita în cabinetul unui terapeut ar trebui să fie obligatorie, mai ales dacă activezi în industria în care este și ea.

„Mi se pare obligatoriu să faci asta când lucrezi într-un astfel de domeniu și când ești înconjurat de atât de mulți oameni și auzi atât de multe păreri… Nu mai știi ce e real și ce nu. Ai nevoie de un om imparțial, obiectiv, care, contra unei sume modice, îți spune adevărul.”, a mai adăugat Lora pentru Viva.