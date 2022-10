Motivul pentru care Maria Cârneci nu va participa la înmormântarea lui Alexandru Arșinel: "Am și eu problemele mele" | EXCLUSIV

In articol:

Moartea lui Alexandru Arșinel a îndoliat o țară întreagă. Artistul s-a stins din viață ieri, 29 septembrie. Acum, trupul neînsuflețit al actorului a fost depus la Teatrul „Constantin Tănase”. Locația nu este întâmplătoare, și asta pentru că marele artist a încântat mii de oameni prin spectacolele în care a jucat pe scena teatrului.

Maria Cârneci, mesaj pentru familia lui Alexandru Arșinel

Maria Cârneci a avut ocazia să îl cunoască și să îi fie alături în drumul prin lumea teatrului românesc.

Maria Cârneci este îndurerată după ce a aflat despre moartea lui Alexandru Arșinel. Aceasta și-a exprimat gândurile și sentimentele, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, mai cu seamă că știe ce înseamnă suferința. În urmă cu aproximativ trei ani, Maria Cârneci și-a pierdut partenerul de viață. Cu emoție în glas, a transmis un mesaj familiei regretatului actor, Alexandru Arșinel, cu gândul la suferința proprie.

"Arșinel a fost legenda teatrului românesc. A întristat un popor întreg. Noi artiștii care am fost lângă el, am legat prietenii. A fost un artist adevărat, respectat și iubit de toată lumea. Și eu am trecut prin asta, știu cum e. Doresc familie multă putere. Dumnezeu l-a luat la El, printre stele. Ce mai pot să spun acum decât, Dumnezeu să îl odihnească și să îi ierte păcatele.", a declarat Maria Cârneci.

Interpreta de muzică populară și-a adus aminte de ultimul moment petrecut împreună cu Alexandru Arșinel. A povestit totul despre ultima interacțiune cu el.

Citeste si: Cine este soția lui Alexandru Arșinel! Femeia este imobilizată la pat- kfetele.ro

Citeste si: Ce a făcut fiul lui Arșinel după ce a murit marele actor! Imaginile au apărut pe internet..- bzi.ro

"Ultima dată m-am întâlnit cu el într-o emisiune la Dan Negru, parcă de revelion. Atunci am făcut spectacol împreună. Oricum noi am mai avut apariții împreună, știa să facă publicul să se simtă bine, să aducă voia bună. Tuturor ne e greu că nu mai este printre noi.", a mărturisit Maria Cârneci, pentru WOWbiz.ro.

De ce nu merge Maria Cârneci la înmormântarea lui Alexandru Arșinel?

Din păcate, deși l-a iubit și admirat enorm, Maria Cârneci nu va merge la înmormântarea lui Alexandru Arșinel. Artista ne-a dezvăluit motivul, care are legătură cu regretatul ei soț.

"Nu cred că o să ajung la înmormântare, că am și eu problemele mele. Trebuie să pregătesc pomana de trei ani a soțului meu. Dar transmit sănătate și condoleanțe familiei.", a spus Maria Cârneci, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!