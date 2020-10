nBogdan Mocanu a avut parte de o frumoasă poveste de dragoste alături de Andra Volos, dar din păcate, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Câștigătorul Puterea Dragostei sezonul 1 a spus că ar vrea ca de acum să se aseze mai multe pe carieră pentru a umple golul lăsat de fosta sa iubită.

„Acum nu mai am pe ce să mă axez pentru că a fost o perioadă lungă în viața mea când m-am axat pe niște oameni și pe niște chestii care nu meritau, iar acum că am mai mult timp o să încerc să investesc în mine. O să fructific orice talent de-al meu și să nu mă mai las distras de oameni care mă trăgeau în spate și să mă las consumat de energie”, a declarat Mocanu la Totul despre Puterea Dragostei, by Cornelia Ionescu.

Bogdan Mocanu confirmă despărțirea de Andra Volos

Până acum ceva timp, cei doi nici nu au confirmat și nici nu au infirmat despărțiirea, deși se vedea asta prin activitatea lor de pe Instagram. În cadrul interviului, însă, Mocanu a confirmat că el și Andra s-au despărțit definitiv.

„Nu mai suntem împreună. La început oamenii ne comparau cu Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană și cu multe alte cupluri care se împăcau și se despărțeau. Noi nici nu ziceam „ne-am despărțit”. Pur și simplu aveam o perioadă când postam împreună, apoi ne certam, nu mai postam, dar niciodată nu am ieșit să zic că s-a terminat până zilele trecute când am fost la știri și am confirmat că s-a terminat. Este un subiect pe care nu vreau să-l deschidă nimeni niciodată, pentru mine, tot anul trecut nu a existat din punct de vedere emoțional.

Văd în jurul meu foarte multe cupluri care se despart și se împacă și au toată viața asta personală publică pentru că încearcă să o materializeze, să facă bani pe asta și mi-e silă când văd că oamenii vor să facă bani pe baza neplăcerilor pe care tot ei și le creează. Nu aș vrea să vorbesc despe asta pentru că nu aș vrea niciodată să o pun într-o lumină proastă pe Andra, oricât de mult ar merita să fac treaba asta. Nu o să fac asta pentru că pur și simplu, dacă aș începe să vorbesc ce nu trebuie m-aș vorbi pe mine urât pentru că a fost oglinda mea în societate la un moment dat”, a mai declarat Mocanu.

De ce nu a vorbit Mocanu depre despărțirea de Andra Volos

Bogdan Mocanu a recunoscut că este afectat de faptul că relația s-a terminat.

„Mă doare, sincer să fiu și da, chiar mă doare în fiecare seară când stau să mă gândesc la asta și îmi mai iau stări foarte depresive. Doar când îmi amintesc secvențe mă întristez foarte rău. Încerc să accept că ea nu a existat niciodată pentru mine, că nu am fost niciodată împreună și că pur și simplu am fost în amnezie. Nu mai suport frustrarea aia”, a mai spus Mocanu în cadrul aceleași emisiuni.