Motivul pentru care Nicolai Tand a ales să nu facă studii superioare: „A fost o alegere pe care mi-am asumat-o”

Nicolai Tand se numără printre cei mai apreciați chefi de la noi din țară, iar acesta a cucerit publicul prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu. Un moment de sinceritate a avut și recent, atunci când a dezvăluit că nu are studii superioare, explicând concret de ce a ales să nu urmeze o facultate după finalizarea liceului.

„În momentul în care am ales treaba asta nu m-am mai sucit”

Nicolai Tand a ales în viață să muncească, spune el, iar acesta este motivul pentru care a decis să nu urmeze cursurile unei facultăți, după absolvirea liceului, dat fiind faptul că își dorea să se dezvolte în domeniul culinar.

Mai mult decât atât, puterea exemplului a fost pe cât se poate de importantă pentru Nicolai Tand, asta pentru că încă din copilărie l-a văzut pe tatăl său muncind, fapt pe care a dorit să-l facă, la rândul său, la maturitate.

De asemenea, cât despre decizia de a nu-și continua studiile, Nicolai Tand spune că a fost o alegere pe care și-a asumat-o, fără doar și poate.

„Când am ales în viața mea, că am ales efectiv să nu fac studii superioare și că să muncesc toată viața mea, cu mâinile mele, adică am știut treaba asta. În momentul în care am ales treaba asta, nu m-am mai sucit.

A fost o alegere pe care mi-am asumat-o și de atunci mă țin de ea. Dar cred că depinde și de acasă, de la mama, de la tata, pentru că vin dintr-o familie clasică, în care tata lucra, muncea foarte mult și cred că de acolo am pasiunea de a munci”, a povestit Nicolai Tand în cadrul podcast-ului lui Radu Țibulcă.

Nicolai Tand [Sursa foto: Instagram]