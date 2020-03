Care este motivul pentru care diabeticii sunt grav afectati de COVID-19.

Recent, o tanara de 27 de ani din judetul Botosani a murit dupa ce a fost infectata cu noul coronavirus. Ce se intampla in organismele diabeticilor in momentul in care intra in contact cu virusul.

Motivul pentru care pacientii cu diabet sunt grav afectati de COVID-19

In cazul persoanelor diagnosticate cu diabet sistemul imunitar este mai slabit, motiv pentru care sunt expuse riscului sa faca forme grave ale bolii, in urma infectarii cu COVID-19.

, a declarat, pentru digi24, Ioana Stancel, expert in politici de sanatate publica.

Ioana Stancel a spus de ce crede ca tot mai multi tineri au decedat de pe urma virusului.

„Virusul își produce mutații și atacă în mod diferit diferite organisme umane. Citeam studii ale experților clinicieni din SUA și Italia, care spuneau că bănuiesc că aceeași afectare pe care virusul o dă aparatului respirator o dă și altor sisteme, inclusiv sistemului cardiovascular și atunci ne putem aștepta la decese și la persoane mai tinere”, a precizat ea.

COVID-19 face ravagii in organismele slabite de diferite afectiuni. Multi tineri nu stiu ca sufera de anumite boli si cred ca sunt feriti de complicatii, spune Ioana Stancel.

"Deși foarte multe persoane tinere sunt aparent sănătoase, doar pentru că nu au fost diagnosticate cu o boală cronică nu înseamnă că acea boală nu există. Ne putem uita la tineri care par sănătoși, dar doar pentru că nu au confirmat o boală, nu pentru că nu ar avea acea boală", a mai declarat expertul in politici de sanatate publica intr-o interventie telefonica in direct pentru sursa citata.