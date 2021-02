Motivul pentru care Pepe a refuzat să participe la Survivor România! Nimeni nu se aștepta la asta: ”Fac urât, nu mă pot abține”

In articol:

Pepe este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România. Celebru artist își petrece majoritatea timpului în mediul online, acolo unde ține legătura cu fanii săi. Recent, cântărețul le-a făcut câteva dezvăluiri fanilor în emisiunea sa ”Barul Online”. Mai exact, Pepe le-a mărturisit susținătorilor săi adevăratul motiv pentru care a refuzat să participe la ”Survivor România”.

Potrivit spuselor sale, celebru artist nu poate trăi fără telefon.Totodată, Pepe a mai precizat că este o persoană care se enervează destul de repede. Pepe a recunoscut că din aceleași motive nu a participat nici la Asia Express.

„Cum să trăiesc patru luni fără telefon?! Eu îmi ştiu limitele, fac urât de tot, nu mă pot abţine. Sunt om echilibrat până mă enervez sau faci mişto de mine. După aia, mă transform. De asta nici nu am vrut să particip la niciun show din asta, gen Survivor sau Asia Express. Am fost la nişte negocieri şi când am auzit că nu am mâncare, nu am telefon, nu am acces la nimic. Am renunţat! Eu trebuie să îmi fac damblalele. Trebuie să mănânc, eu mă descurc. Dar să mă lase în pace să fac ce vreau eu”, a spus Pepe.

Pepe și Raluca Pastramă au stabilit la cine rămân fetițele

Pepe și Raluca Pastramă au decis cum vor împărți averea, dar și custodia celor două fetițe ale lor.

Iar în ceea ce privește divorțul va avea loc la notar. Potrivit unor surse, Rosa Alexandra Pascu și Maria Pascu, vor avea domiciliu la Pepe, iar custodia lor va fi comună.

„Raluca le va putea lua fetele de fiecare dată când dorește, dar le va aduce apoi să doarmă în vila din Pipera. Excepție vor face weekend-urile în care fetele vor rămâne la ea, conform unui program care va fi oficializat la notar, și evenimentele importante din familiile celor doi. Mai precis, atunci când Raluca va avea vreo aniversare, Maria și Rosa vor petrece alături de ea, și invers”, a declarat o sură apropiată.

