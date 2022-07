Motivul pentru care Răzvan Simion și Daliana Răducan își țin relația departe de ochii lumii! Cei doi sunt împreună de doi ani

In articol:

Răzvan Simion trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Daliana Răducan, cunoscută în lumea arhitecturii drept cea mai bună în ceea ce face, iar aceștia se iubesc de doi ani. Ei bine, pentru că deja se numără printre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc, mulți dintre fanii celor doi își doresc să-i vadă mai des pe amorezi, însă acest lucru nu prea se întâmplă.

Din acest motiv, Răzvan Simion a vorbit despre acest aspect, explicând concret de ce dorește să-și țină relația cu iubita, departe de ochii lumii.

„Păi nu știu dacă știi, dar a fost pandemie în România și nu prea am avut unde să ieșim la colț… și cu mască. Sunt mai multe evenimente, nu ieșim decât la prieteni, nu suntem după cum știi, genul ăsta de prezenți la astfel de activități. A fost pandemie, de asta nu am ieșit și nu aveam costume curate. Erau la curățătorie . Am creme bune. Da, cocktail-ul ăsta de ți-l dă dragostea fără chimicale, nu prea găsești de cumpărat. Adică, serotonina aia care apare la un moment dat nu găsești pe toate drumurile. Poate să fie și asta . De la o anumită vârstă nu mai cauți completare, ci cauti o complementaritate.Adică, e bine să existe un echilibru și cineva să mai schimbe din când în când balanța. Complementaritate cautam în momentul în care am găsit”, a spus Răzvan Simion, pentru Cancan.ro.

Daliana Răducan are numai cuvinte de laudă la adresa iubitului ei

În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, Daliana Răducan a vorbit despre partenerul ei de viață, Răzvan Simion, despre care a spus că nu știa foarte multe despre el, până să ajungă să-l cunoască.

De asemenea, bruneta a mai precizat că Răzvan de pe micul ecran nu este diferit de Răzvan omul, în viața reală, motiv pentru care l-a apreciat și mai mult.

„Eu nu știam mai multe despre Răzvan decât știe toată lumea. Șansa mea a fost să îi văd sufletul, și asta a făcut cât 1.000 de cuvinte. Nu este mare diferență între omul de pe ecran și cel de acasă. Poate doar că nu e atât de vorbăreț acasă. (zâmbește) . L-aș subestima pe Răzvan dacă l-aș defini printr-un singur element. Mi-a plăcut pur și simplu, în totalitate. Îl admir pentru intelectul lui, pentru sufletul lui, pentru șarmul lui, dar mai ales pentru modul în care știe să mă completeze”, a spus Daliana, pentru Viva.ro.

La rândul său, nici Răzvan Simion nu s-a lăsat mai prejos, așa că a vorbit despre iubita lui, având numai cuvinte de laudă la adresa acesteia: „ Știam că Daliana este un arhitect respectat care și-a pus amprenta admirabil pe câteva spații pe care le admiram. Recunosc, m-a atras vizual, ca femeie complexă. Am simțit de la început că are toate ingredientele”.

Răzvan Simion și Daliana Răducan [Sursa foto: Instagram]