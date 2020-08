Virgil Păunescu

In articol:

Profesorul Virgil Păunescu, de la Institutul OncoGen din Timișoara a declarat că niciunul dintre vaccinurile la care se lucrează acum la nivel global nu va avea eficiența vaccinului româmesc. Medicul spune că tehnologia pe care o folosesc specialiștii de la Institutul OncoGen din Timișoara creează o imunitate celulară care persistă timp de 11 ani, ceea ce nu se întâmplă în cazul celorlalte vaccinuri la care se lucrează. Vacinul la care se lucrează la nivel global este bazat pe anticorpi care protejează pentru o perioadă mult mai scurtă de timp.

„Așteptăm finanțare și, cu cât trece timpul, cu atât datele care apar în literatura de specialitate arată că vaccinul la care lucrăm noi are toate șansele să fie cel mai reușit. Toate cercetările arată că imunitatea bazată pe anticorpi nu ține mult timp, iar vaccinul nostru, bazat pe imunitate celulară, extrapolând datele celor care l-au dezvoltat în cancer, are o memorie de cel puțin 11 ani.

Imunitatea umorală, cea care produce anticorpi, protejează doar câteva luni. De altfel, cei de la Astrazeneca au și anunțat că este posibil ca viitorul vaccin să fie repetat după un an de zile.

Imunitatea are două componente, una bazată pe anticorpi, în principiu, și o componentă bazată pe celule. În cancer, de exemplu, dacă dezvolți anticorpi, mori repede, pentru că anticorpii nu pot omorî celulele tumorale. Imunitatea celulară, în TBC, de exemplu, este foarte importantă, pentru că se răspunde cu limfocite T citotoxice. Aceste limfocite distrug celulele care sunt defecte, fie că au un virus în interior și virusul ăla se multiplică, fie că au o tumoră. La fel va funcționa și în cazul Covid”, a declarat prof.dr.Virgil Păunescu, directorul Institutului Oncogen Timișoara pentru Bugetul.ro.

Guvernul Orban nu vrea să aloce finanțare vaccinului românesc

Profesorul a mai declarat că Guvernul nu este intersat absolut deloc de vaccinul care ar putea fi realizat în România, ba din contră s-au solicitat deja zece milioane de doze de vaccin de la Uniunea Europeană, deși acesta nu a fost realizat încă.

„Am văzut raportul Curții de Conturi și am fost foarte supărați pentru că, la câtă risipă s-a făcut, puteau să ne ajute și pe noi. Am solicitat finanțare de la premierul Orban, de la Ministerul Sănătății, de la Ministerul Fondurilor Europene, de la Ministerul Apărării, de la Ministerul Educației, dar nu am primit niciun răspuns. Britanicii au ezitări în a ne finanța, în primul rând pentru că au investit prea mulți bani ca să recunoască acum că vaccinul nostru este mai bun și, în al doilea rând, pentru că li se pare suspect că Guvernul României nu ne sprijină în niciun fel”, a mai precizat directorul Institutului Oncogen, prof.dr.Virgil Păunescu.

Profesorul explică în ce cazuri sunt eficienți anticorpii

Un studiu realizat de cercetătorii suedezi arată că asimptomaticii și cei care fac o formă ușoară a bolii sunt cei mai câștigați.

„De curând a apărut un articol într-o publicație medicală suedeză de prestigiu, care a arătat că toate cazurile asimptomatice și ușoare au răspuns prin imunitate celulară și toate cazurile grave au răspuns prin imunitate umorală, prin anticorpi.

Altfel spus, un organism care răspunde corect, răspunde cu imunitate celulară. Noi am tot repetat acest lucru, că în niciuna dintre infecțiile cu virusul ARN din această categorie de coronavirus nu s-au obținut vaccinuri. Și nu s-au obținut pentru că toate platformele, tehnologiile care urmăresc rezolvarea acestei probleme se bazează pe vaccinuri care duceau la dezvoltarea de anticorpi și anticorpii nu sunt eficienți în cazul acestor boli”, a mai declarat prof.dr.Virgil Păunescu pentru sursa citată.