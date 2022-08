Motivul pentru care Ruby a ajuns la spital: „Mi-a amorțit tot corpul”. Ultimele detalii despre starea de sănătate a artistei

In articol:

Ruby a reușit, fără doar și poate, să-și îngrijoreze fanii din mediul online, asta după ce s-a postat pe internet într-o ipostază care le-a ridicat numeroase semne de întrebare internauților. Mai precis, vedeta a publicat o fotografie în care se afla pe patul de spital, conectată la perfuzii.

Atunci când a postat imaginea, bruneta nu a oferit niciun detaliu, însă recent, cântăreața a făcut o serie de declarații despre starea sa de sănătate. Care este, de fapt, motivul pentru care Ruby a ajuns pe mâinile medicilor?

„Am fost nevoită să chem ambulanța”

După ce și-a băgat fanii în sperieți, Ruby a venit cu o serie de declarații despre starea sa de sănătate, explicând concret de ce a ajuns la spital. Vedeta a spus că a dorit un bronz mai intens și perfect, așa că și-a injectat o substanță care ar fi ajutat-o în acest sens, însă cantitatea a fost una prea mare pentru greutatea sa.

Din nefericire, Ruby s-a simțit rău după această procedură, așa că s-a simțit nevoită să cheme ambulanța, pentru a o transporta la spital.

„ Am fost nevoită să chem ambulanța pentru că m-a mâncat în.... Am vrut să mă bronzez mai mult decât prevede natura și am zis să-mi injectez o substanță pe care și-o injectează culturiștii când merg la concursuri, care să mă ajute să mă bronzeze mai tare. Am pus o cantitate mai mare decât cea recomandată pentru un om care își injectează pentru prima dată substanța asta și mai ales pentru o persoană de greutatea mea ”, a mărturisit Ruby, pentru un post TV.

De asemenea, Ruby a mai povestit și despre stările prin care a trecut, explicând că a ajuns la spital cu fibrilații, iar pulsul său era foarte scăzut.

„ M-a dărâmat un pic, un pic mai tare. Nu mai puteam să-mi țin nici telefonul în mână. Mi-a amorțit tot corpul. Inițial, când mi-am injectat substanța, că mi-am făcut injecția singură, m-a luat amețeala. Am zis că e normal și mi-am făcut treaba în continuare, după care am zis să mă întind puțin, m-a luat somnul și când m-am trezit nu mai puteam să-mi țin telefonul în mână. Am început să am fibrilații, ba să-mi fie foarte cald, ba foarte rece, să tremur. M-am speriat un pic. Când a venit ambulanța aveam pulsul 42, 43, 44 și asta i-a făcut pe doctori de pe ambulanță să insiste să merg la spital pentru investigații. Am stat la Urgență, în Camera de Gardă, 3-4 ore. Mi-am făcut toate investigațiile.(...) eu oricum am pulsul mai jos decât este normal, dar ieri a fost mai jos decât normalul meu.”, a explicat cântăreața.

Ruby [Sursa foto: Instagram]