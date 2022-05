Motivul pentru care Sânziana Buruiană ar putea intra în Cartea Recordurilor! Ce face blondina de șase ani, în fiecare zi

In articol:

Sânziana Buruiană este mămica mândră a două fetițe, cea mare în vârstă de șase ani și mezina familiei, în vârstă de doi ani. Blondina s-a mutat în Ungaria, alături de fiicele ei și partenerul de viață, Nicolae Zuluf, iar cei patru și-au schimbat complet stilul de viață, Sânziana fiind extrem de fericită în prezent.

Mai mult decât atât, fosta asistentă TV a dezvăluit în cadrul unui interviu că, de șase ani face același lucru în fiecare zi și este convinsă că nimeni nu i-a bătut până acum recordul. Iată despre ce este vorba!

„Am deja șase ani și jumătate de alăptat neîntrerupt”

Sânziana Buruiană își alăptează fetițele de șase ani și jumătate. Mai precis, blondina a alăptat-o pe fiica sa cea mare până la vârsta de patru ani, apoi a venit pe lume și mezina familiei, pe care o alăptează și acum, motiv pentru care fosta prezentatoare TV nu a avut nicio pauză în toți acești ani.

Mai mult decât atât, Sânziana Buruiană le sfătuiește pe toate mămicile care au posibilitatea să-și alăpteze micuții să o facă pe cât de mult posibil, mai ales că este foarte sănătos pentru copii, spune ea.

”Chiar aș putea să intru în Cartea Recordurilor. Nu știu care a fost cel mai mare record, însă eu am deja șase ani și jumătate de alăptat neîntrerupt, pentru că mai întâi am alăptat-o pe Iza, foarte mult timp, iar apoi s-a născut cea mică și nu am făcut deloc pauză. Le sfătuiesc pe toate femeile să facă lucrul acesta, pentru că imunitatea fetelor este foarte bună. Ele trec peste orice răceală foarte, foarte repede”,

a mărturisit Sânziana Buruiană, într-o emisiune TV.

Sânziana Buruiana, mesaj emoționant pentru mama sa: “Ea mi-a făcut viața un basm“

De asemenea, blondina spune că nu i se pare deloc greu, iar acest lucru a fost benefic și pentru fetițele ei, care adorm foarte repede.

”Șase ani, da, continuu, pentru că mie, sincer, îmi este ușor. Le adorm foarte repede. În momentul în care le pun la sân, imediat. Adică eu nu mă chinui legănatul, niciodată nu le-am legănat ca să adoarmă sau să găsesc o grămadă de metode”, a mai adăugat Sânziana.