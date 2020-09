Cea mai recentă fotografie cu Oana și Viorel Lis [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Oana și Viorel Lis sunt împreună de mai bine de 21 de ani. Soția fostului edil este acolo pentru soțul lui chiar și în momentele de cumpănă. Se pare că starea de sănătate a lui Viorel Lis este din ce în ce mai gravă din cauza atacurilor cerebrale pe care le-a avut de-a lungul anilor.

Viorel Lis obosește foarte repede. Motivul pentru care nu a mai apărut la televizor alături de soția lui este că nu mai poate articula bine cuvintele dacă vorbește prea mult.

„Lucrurile au venit progresiv. A avut mici atacuri cerebrale de-a lungul timpului. Ultimul a fost acum cam un an de zile. Au rămas anumite urmări. Viorel nu a mai apărut la televizor cam de un an de zile, pentru că nu poate să vorbească foarte mult timp. După mult timp are anumite probleme de articulare a cuvintelor, obosește”, a declarat Oana Lis, în cadrul unei emisiuni tv.

Oana Lis se teme pentru sănătatea soțului ei[Sursa foto: Instagram]

Viorel Lis nu s-a internat până acum din cauza coronavirusului

Soția fostului edil a adăugat că Viorel Lis a mers până acum doar la spitale private. Le este foarte frică de infectarea cu COVID-19, de aceea se feresc cât pot de mult. Legat de muncă, Oana Lis și-a mutat ședințele online.

„Nu a mai putut să se interneze la spital. Ne-a fost teamă din cauza COVID-ului. Mergem la particular, dar și aici cu grijă. E o perioadă foarte grea. (...) Eu am închiriat cabinetul de psiholog, avem clienți online”, a mai adăugat Oana Lis.

Oana Lis, adevărul despre sarcină! De ce a refuzat să facă inseminare

Oana Lis regretă că nu a făcut un copil cu soțul ei, Viorel Lis, în vârstă de 76 de ani. Vedeta a mărturisit de ce nu a făcut până în momentul de față o inseminare.

”Eu nu sunt oricum infertilă nici la vârsta mea. N-am făcut copii până acum că nu am fost pregătită cu adevărat. Că găseam eu o cale. Chiar de la o emisiune au vrut să-mi plătească o inseminare... Consider că dacă îl faci, trebuie să te ocupi așa cum trebuie de el”, a mărturisit Oana Lis.