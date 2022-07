Motivul real din spatele divorțului dintre Mioara și Petre Roman: „Am și eu dreptul să...”

In articol:

Mioara și Petre Roman au fost împreună mai bine de 30 de ani, însă după trei decenii de căsnicie, cei doi au decis să-și spună ”Adio”, mariajul lor ajungând la final. După ani buni în care s-au întâmplat multe, asta pentru că Petre Roman s-a recăsătorit cu aleasa inimii lui, Silvia Chifiriuc, fostul premier al României a dezvăluit, fără ocolișuri, motivul pentru care a divorțat de mama fiicelor lui, Mioara.

Așadar, bărbatul a recunoscut că s-a îndrăgostit de actuala sa soție foarte tare, motiv pentru care cei doi au decis chiar să se căsătorească în anul 2009. Astfel, atunci când a cunoscut-o pe Silvia, Petre Roman a decis să pună stop mariajului cu Mioara.

„M-am îndrăgostit foarte puternic de Silvia… nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele”, a spus fostul premier al României, în cadrul emisiunii lui Denise Rifai.

Petre Roman și Silvia Chifiriuc

Petre Roman vorbește foarte frumos despre fosta soție

Deși au trecut ani buni de când nu mai formează un cuplu, Petre Roman are numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale soții, explicând că de la el nu se va auzi niciodată ceva rău despre Mioara, asta pentru că o respectă, mai ales că 30 de ani au fost împreună la bine și la greu.

„Ea e o mare vorbitoare de limba arabă, o ziaristă excepțională. De la mine să auziți vreodată ceva nepotrivit sau negativ la adresa ei… exclus”, a spus Petre Roman.

Mioara și Petre Roman