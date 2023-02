Motivul real pentru care Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au divorțat de cinci ori. „Mă suna soțul meu și îmi zicea că vine poștașul cu citația de divorț”

In articol:

Cu cinci divorțuri la activ, cuplul format din Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană a ocupat timp de mai mulți ani prima pagină a ziarelor din România. Nu mulți știu însă motivul real pentru care Adriana Bahmuțeanu a divorțat de cinci ori de fostul său soț.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au divorțat de cinci ori

În cadrul unui podcast, Adriana Bahmuțeanu a mărturisit faptul că nu ea era cea care alegea mereu să divorțeze, ci fostul său soț. Celebra prezentatoare a povestit despre relația toxică pe care o avea cu Silviu Prigoană și despre momentele umilitoare pe care le-a trăit alături de acesta.

„Nu am divorțat eu. Este o percepție greșită. Fostul meu soț îmi intenta divorț și tot el venea să ne împăcăm. Nu a fost nicio regie. A fost o relație de timp elastic. O relație toxică, e adevărat. Eu nu am intentat divorț. Eu doar ultimul divorț l-am intentat, care s-a desfăcut din vina lui. Eu am fost femeia tolerantă care mă trezeam dimineața. Mă suna soțul meu și îmi zicea, vine poștașul cu citația de divorț. Trebuia să plec, că na, eram în divorț. Plecam la mine acasă. Îmi spunea: «Hai, pleacă!». După câteva luni, mă căuta să ne împăcăm. Și nu puteam să-i rezist. Făcea ce făcea și ne împăcam”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, în podcastul moderat de Viorel Grigoroiu, potrivit libertatea.ro.

Ca răspuns la declarațiile Adrianei Bahmuțeanu, Silviu Prigoană a punctat faptul că subiectul divorțului nu i se mai pare de interes, considerând că afirmațiile făcute de ea lezează imaginea celor doi copii pe care-i au împreună.

„Eu consider că este un subiect mort, închis de mult, care nu mai face interes pentru nimeni și ținând cont că sunt doi minori în discuție nu cred că e în regulă să faci diferite afirmații publice, adevărate sau neadevărate, nu contează, pentru că lezezi imaginea copiilor până la urmă.", a spus Silviu Prigoană.

Cum s-au cunoscut Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu a povestit că l-a cunoscut pe Silviu Prigoană când a dat casting pentru emisiunea sa. Bărbatul i-a făcut curte o perioadă, până când, între cei doi, s-a înfiripat o poveste de iubire. Deși Silviu Prigoană era căsătorit la vremea aceea, nu a ezitat să se mute împreună cu Adriana.

„El apoi se mutase la mine. Se mutase cu o valiză cu haine. Și după o lună de stat în casă, eu i-am zis că nu mai pot, că nu mai pot să trăiesc așa…emisiune – acasă. (…) Toți colegii știau și mie îmi era foarte rușine. Apoi a plecat de la postul de televiziune al lui Silviu Prigoană. El între timp a divorțat de nevasta pe care o avea și care n-a avut nimic împotrivă. El s-a mutat la mine în casă, dar era căsătorit. A sunat-o pe nevastă de față cu mine și i-a spus: «Delia, vreau să divorțăm» și femeia i-a zis că da”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, potrivit viva.ro.

