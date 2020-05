In articol:

În sezonul 2 al emisiunii Puterea dragostei, Bogdan Mocanu și-a îndreptat atenția către Andra Voloș, o femeie foarte frumoasă și foarte dorită de bărbați în competiție, cu care a făcut un cuplu, iar, apoi a și plecat alături de ea acasă, în România. ”Este persoana pe care o iubesc acum, nu aș mai putea să mă uit vreodată la altcineva. Sper să fim fericiți împreună, mai ales dincolo de lumina reflectoarelor”, a declarat Mocanu într-un live la WOWbiz.ro!

Legătura lor avea să dureze mai bine de șase luni, timp în care, Bogdan și Andra au părut în ochii lumii cuplul ideal. ”Ne iubim, locuim împreună și chiar ne dorim un copil. Este minunat ce se întâmplă între noi”, spunea Andra, care, de Paște a și fost la părinții iubitului său, la Bârlad, personae cu care avea o relație exprem de apropiată de părinții lui Bogdan.

Îl iubeam. Acum îi port pică și nu mai simt nimic în suflețelul meu”

Din păcate, iubirea lor nu avea să aibă un final fericit, întrucât, toată lumea știe că Andra Voloș și Bogdan Mocanu s-au despărțit și nu oricum, ci cu mari acuze de infidelitate și de violență.

„Simt nevoia să spun ce am pe suflet. Cred că trebuie să știți adevărul și să încercați să vă puneți în locul meu înainte să mă judecați. Lupul își schimbă blana și năravul ba”, s-a confesat Andra Voloș de la Puterea dragostei pe Youtube.

„Sunt foarte dezamăgită de el, dezamăgită de sentimentele pe care le-am pus în această relație și sper ca el să fie bine și știu că după ce am încercat să ne împăcăm, am tot observat că prietenul lui îl filmează cum bea, își bătea joc. Acum două zile m-am dus acasă la el. Am ajuns acolo, era distrus, cum eram și eu la rândul meu. Am vorbit și am încercat să găsim o cale. Tot timpul ăsta m-am gândit la el. Îl iubeam. Acum îi port pică și nu mai simt nimic în suflețelul meu”, a mai spus cu durere în suflet brunetă în urmă cu două săptămâni, apoi a mai specificat și un lucru șocant „Băi, am vrut să mă omor, îmi treceau tot felul de gânduri prin cap pentru că era singura persoană pe care am iubit-o”, a spus tânăra.

Andra Voloș și Bogdan Mocanu, relație perfectă doar de ochii lumii! ”Atunci când spui că la tine în cuplu curge numai lapte și miere, și nimic nu îți umbrește fericirea”

Să fi avut Andra Voloș și Bogdan Mocanu o relație perfectă doar de ochii lumii? Tot ce-i posibil sau cel puțin așa au văzut-o unii dintre foștii concurenți de la Puterea dragostei. ”Așa se întâmplă atunci când vrei să-ți expui relația perfectă. Atunci când spui că la tine în cuplu curge numai lapte și miere, și nimic nu îți umbrește fericirea. Eu cred că în orice familie sau relație sunt și momente grele și nervi, și nu trebuie să ne mințim singuri. Cred că la Andra și la Bogdan s-a marșat prea mult pe partea idilică și de aceea, scandalul a fost atât de mediatizat și urăt transpus după apariția informațiilor în presă”, a spus Mary de la Puterea dragostei pentru WOWbiz.ro.