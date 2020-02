Anul trecut, în septembrie, cu o săptămână înainte de a ieși din casa Puterea Dragostei pentru prima oară în sezonul 2, Jador a avut un conflict major cu Ligi, fata pe care el a considerat-o un pic ”cu nasul pe sus” în show-ul moderat de Andreea Mantea.

”Ne-am certat rău de tot în casă, este adevărat! Nu știu de ce, fiindcă eu nu sunt genul de persoană conflictuală…Mi s-a părut mie că acolo, în emisiune, ea era mai fițoasă, mai selectivă, că ne privea pe toți băieții, așa cu…indulgență! De aici, și atitudinea mea și cuvintele pe care i le-am adresat pe moment”, a povestit Jador, într-un interviu live acordat în studioul WOWbiz.ro, la vremea respectivă.

Jador a explicat de ce s-a certat cu Ligi în trecut

Tensiunile create au dus la o ceartă puternică între cei doi, iar, la finalul ei, Ligi a spus clar că nu mai vrea să aibă nimic de-a face cu Jador. Mai mult decât atât, după câteva zile în care l-a evitat pe cântăreț și nu a vrut să îi adreseze vreun cuvânt, în gala finală de la Puterea dragostei, concurenta a avut o atitudine la fel de dură. "M-a oprit pe hol și mi-a spus în față totul. Mi-a zis ce a deranjat-o pe ea în discuții și că este supărată pe mine, că nu vrea să mai vorbim deloc după ce eu am să plec”, a dezvăluit Jador, care totuși nu avea să părăsească show-ul în relații proaste cu blondina. ”Era supărare mare, însă, eu sunt un om cu caracter și nu am vrut să las lucrurile așa, fiindcă nu am avut nimic cu nimeni din casă, implicit nici cu ea. Pot spune cu mâna pe inimă că Ligi este o fată bună. De aceea, după ce mi-a spus ce a durut-o în discuțiile noastre, am pupat-o și gata, totul s-a rezolvat. Ne-am luat un ”adio” frumos, și am rămas în relații de prietenie”, a conchis Jador la vremea respectivă pentru WOWbiz.ro!

Jador a sărutat-o cu pasiune pe Ligi la Puterea Dragostei! ”O place pe Ligi fizic și psihic”

În mod ciudat însă, în urmă cu o săptămână, atunci când cei doi se aflau încă în competiție, lucrurile s-au schimbat radical și aici nu vorbim despre o acceptare a ambilor, ci la... sentimente puternice între Ligi și Jador în casa Puterea Dragostei, drept dovadă și felul în care s-au comportat pe canapeaua iubirii.

La un moment dat, Jador a sărutat-o cu pasiune pe Ligi la Puterea Dragostei, iar ea a fost extrem de entuziasmată, nu mai era nici urmă de priviri de „sus” sau de…”indulegență”, așa cum se întâmpla în trecut. Dimpotrivă! Să fi fost atrasă cu adevărat focoasa femeie de manelist?! Ei bine, în premieră pentru WOWbiz.ro, Bogdan Mocanu, prietenul artistului, are și răspunsul! ”Ea și-a calculat totul de acasă, din fața televizorului, sunt sigură. În toată perioada în care nu a fost în show, a realizat că Jador era cel mai dorit bărbat, era și singur, și disponibil, fiindcă nu se mai afla Ella prin peisaj. Cum era normal, și a avut o ”chemare” spre el, fiindcă știa că acest lucru o să îi aducă o atenție sporită din partea fanilor, a urmăritorilor…și atunci nu mai conta că bărbatul nu mai era de nivelul ei! Însă, Jador nu s-a lăsat păcălit, el chiar s-a oprit și a spus clar că o place pe Ligi fizic și psihic, dar asta nu înseamnă că va avea și o relație cu ea”, a declarat Mocanu.